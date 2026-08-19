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Navijači Crvene zvezde pozvali na Viktoriju Plzenj: "Ljubav ka tebi još jača je"

Navijači Crvene zvezde pozvali na Viktoriju Plzenj: "Ljubav ka tebi još jača je"

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Važna poruka navijača Crvene zvezde pred meč protiv Viktorije Plzenj je stih iz navijačke pjesme.

navijaci crvene zvezde zovu na viktoriju plzenj Izvor: MONDO/Ustupljene fotografije

Fudbaleri Crvene zvezde u četvrtak (20.00) igraju protiv Viktorije iz Plzenja prvi meč plej-ofa kvalifiakcija za Ligu Evrope, a navijači su serijom akcija pokazali koliko je važno da tribine budu pune. Uz poruku "Ljubav ka tebi još jača je" koju smo nekoliko puta čuli tokom dvomeča protiv Hapoel Berševe, najvatreniji navijači su sa različitih strana najavili predstojeći meč.

Ujedno, ovo je bio poziv svima navijačima da se pojave na stadionu i pomognu timu na novom početku, nakon turbulentnog perioda, promjene na klupi i vjerovatno promjene sistema u kojem će crveno-bijeli igrati. Češki tim biće veliki izazov za Crvenu zvezdu, ali uz pomoć navijača srpski šampion može do dobrog rezultata.

Iz različitih dijelova Beograda, ali i iz drugih srpskih gradova, stigla je jedinstvena poruka koju navijači Crvene zvezde koriste ovih dana. Timu je potrebna podrška kada je u krizi, a ljubav se pokazuje i kada ne ide. Na fudbalerima Crvene zvezde i novom treneru Albertu Rijeri je da u podršci publike pronađu snagu i izvuku se iz teške situacije.

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Navijači Zvezde oterali igrače u svlačionicu nakon sramote u kvalifikacijama
Izvor: MONDO/Dušan Ninković
Izvor: MONDO/Dušan Ninković

(MONDO)

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