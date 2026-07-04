Perspektivni Nikola Kusturica nalazi se na prekretnici karijere i uskoro bi mogao da zaigra na prestižnom koledžu.

Izvor: EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

Mladi srpski košarkaš Nikola Kusturica nastavio je da briljira na Svjetskom prvenstvu za mlade u Turskoj i skrenuo veliku pažnju evropske i svjetske javnosti. Srpska selekcija je obezbijedila plasman u polufinale svjetske smotre i sa Turskom će igrati za sigurnu medalju u uzrastu U-17.

Košarkaš Barselone je ponovo glavni kadidat na MVP priznanje, a kada završi obaveze u nacionalnom dresu, čeka ga velika odluka. Za njegov angažman je zainteresovan ni manje ni više nego prestižni Univerzitet UCLA koji ima najveći broj titula u NCAA ligi.

Vidi opis Srbin zaludio planetu: Najbolji tim mu nudi 12 miliona, u Evroligi ovo može samo da sanja Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Urbanandsport/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Javier Borrego / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Urbanandsport/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Urbanandsport/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Ruben De La Rosa/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Navodno je na stolu ponuda od 12 miliona dolara za dvije sezone, što je plata koja bi ga u Evroligi svrstala u najplaćenije igrače, prenosi "Meridan sport". Naravno, kao tinejdžer samo može da sanja o ovolikim parama u Evropi, stoga sve više srpskih talenata ide "preko bare".

Srpski talenat na prvenstvu svijeta prosječno biljži 22 poena, 6,8 skokova i 2,8 asistencija po meču, što je zaista nevjerovatan učinak, te ne čude ovakve ponude.

Velikog uticaja na njegovu odluku bi moglo da ima to što Nemanja Jovanović radi na Univerzitetu kao pomoćni trener, a ujedno je i desna ruka Dušanu Alimpijeviću u seniorskoj reprezentaciji.

Prethodno se šuškalo o interesovanju Kentakija koji je takođe spreman da izdvoji značajan novac za dolazak Kusturice, ali Barselona takođe ima završnu riječ. Ne žele da izgube ovakvog igrača i sigurno će se obezbijediti u slučaju da igrač bude insistirao na transferu...

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