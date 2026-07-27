Novak Đoković napredovao na ATP listi: Nije pipnuo reket, prestigao je dvojicu i to je baš važno pred US open

Novak Đoković napredovao je na najnovijoj ATP listi iako nije igrao tenis još od Vimbldona.

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Novak Đoković izgubio je od Janika Sinera u polufinalu Vimbldona i od tada ne igra tenis. Uprkos tome što nije uzeo reket u ruke napredovao je na najnovijoj ATP listi i to za dva mjesta. Sa sedmog je "skočio" na petu poziciju i sada ima 3.760 poena. Prestigao je Aleksa De Minora (3.660) i Bena Šeltona (3.580), dok je Danil Medvedev "uletio" između njih (3.620).

Ispred srpskog tenisera je Feliks Ože-Alijasim (4.740), dok su u ovom momentu nedostižni Karlos Alkaraz (8.160), Saša Zverev (8.480) i Janik Siner koji je ubjedljivo na vrhu (13.450).

Ovo je baš dobra vijest za Srbina pred US open posebno zbog toga što se povukao sa Mastersa u Montrealu. Doduše, moraće da igra bar u Sinsinatiju (od 13. do 23. avgusta) kao pripremu za posljednji grend slem sezone. Kako zbog same pripreme, tako i zbog bodova kako bi bio što bolji na poziciji nosioca za turnir u Njujorku. Vidjelo se i na londonskoj travi koliko je bitno to zbog žrijeba.

Poslije Vimbldona je Novak otišao na odmor prvo u Crnu Goru, pa je bio u Međugorju kod Ivana Dodiga, onda je otišao u Ameriku na promociju svog dokumentarca i ne samo to. Bio je u emisiji i sa Lebronom Džejmsom, pričao sa mnogim poznatim ličnostima... I dok je sve to radio napredovao je na ATP listi.

Ovako izgleda ATP Top10 na današnji dan: