logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Novak Đoković napredovao na ATP listi: Nije pipnuo reket, prestigao je dvojicu i to je baš važno pred US open

Novak Đoković napredovao na ATP listi: Nije pipnuo reket, prestigao je dvojicu i to je baš važno pred US open

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Novak Đoković napredovao je na najnovijoj ATP listi iako nije igrao tenis još od Vimbldona.

Novak Đoković napredovao na ATP listi Izvor: Profimedia/Peter van den Berg/ISI Photos / Alamy

Novak Đoković izgubio je od Janika Sinera u polufinalu Vimbldona i od tada ne igra tenis. Uprkos tome što nije uzeo reket u ruke napredovao je na najnovijoj ATP listi i to za dva mjesta. Sa sedmog je "skočio" na petu poziciju i sada ima 3.760 poena. Prestigao je Aleksa De Minora (3.660) i Bena Šeltona (3.580), dok je Danil Medvedev "uletio" između njih (3.620).

Ispred srpskog tenisera je Feliks Ože-Alijasim (4.740), dok su u ovom momentu nedostižni Karlos Alkaraz (8.160), Saša Zverev (8.480) i Janik Siner koji je ubjedljivo na vrhu (13.450).

Ovo je baš dobra vijest za Srbina pred US open posebno zbog toga što se povukao sa Mastersa u Montrealu. Doduše, moraće da igra bar u Sinsinatiju (od 13. do 23. avgusta) kao pripremu za posljednji grend slem sezone. Kako zbog same pripreme, tako i zbog bodova kako bi bio što bolji na poziciji nosioca za turnir u Njujorku. Vidjelo se i na londonskoj travi koliko je bitno to zbog žrijeba.

Poslije Vimbldona je Novak otišao na odmor prvo u Crnu Goru, pa je bio u Međugorju kod Ivana Dodiga, onda je otišao u Ameriku na promociju svog dokumentarca i ne samo to. Bio je u emisiji i sa Lebronom Džejmsom, pričao sa mnogim poznatim ličnostima... I dok je sve to radio napredovao je na ATP listi.

Ovako izgleda ATP Top10 na današnji dan:

  • Janik Siner - 13.450 bodova
  • Saša Zverev - 8.480
  • Karlos Alkaraz - 8.160
  • Feliks Ože-Alijasim - 4.740
  • Novak Đoković - 3.760
  • Aleks de Minor - 3.660
  • Danil Medvedev - 3.620
  • Ben Šelton - 3.580
  • Flavio Koboli - 3.420
  • Tejlor Fric - 3.300

Tagovi

Novak Đoković ATP lista Tenis

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC