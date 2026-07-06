Srbija se pitala da li je u rodu sa Emirom: Nikola Kusturica riješio dilemu

Mladi srpski košarkaš Nikola Kusturica već godinu dana je planetarna zvijezda, ali navijačima u Srbiji osim dobre igre ovog momka pažnju je privuklo i prezime.

Izvor: MN PRESS, Gurtug/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Mladi srpski košarkaš Nikola Kusturica blistao je na još jednom reprezentativnom takmičenju. Momak koji nosi dres Barselone je na Svjetskom prvenstvu do 17 godina dospio i u idealnu petorku turnira, ali sjajne partije na terenu nisu jedino što je zainteresovalo Srbiju kada je u pitanju Kusturica. Njegovo prezime takođe je izazvalo veliku pažnju.

Prezime Kusturica probudilo je znatiželju mnogih, pa se postavilo pitanje da li je mladi Nikola u srodstvu sa poznatim filmskim rediteljem Emirom Kusturicom. Sada je stavljena tačka i na tu dilemu, a odgovor je dao upravo rođeni Novosađanin.

"Nisam ga upoznao, ali svi komentarišu: 'Ovo je Emirov mali'. On je moj daleki rođak", rekao je Nikola u razgovoru za Sport klub.

Nikola Kusturica odigrao je još jedan izvanredan turnir za reprezentaciju Srbije, sa kojom je postao vicešampion svijeta. Prošle godine je na Evropskom prvenstvu proglašen za najkorisnijeg igrača (MVP), pošto je prosječno bilježio 20 poena, 7,7 skokova i 3,4 asistencije za 25,6 minuta na terenu.

Ove sezone otišao je korak dalje, pa je za 27,3 minuta u prosjeku postizao 24,6 poena, hvatao skoro sedam lopti i bilježio 2,7 asistencija po utakmici.

Ujedno, Kusturica je uvršten i u idealnu petorku prvenstva, čime je još jednom potvrdio da interesovanje NCAA lige, ali i brojnih evropskih klubova, nije slučajno. Navodno, za mladog srpskog košarkaša zainteresovano je nekoliko timova, prije svega iz Sjedinjenih Američkih Država.

Univerzitet UCLA navodno nudi mladom igraču 12 miliona dolara za dvije sezone, što je iznos koji prevazilazi plate i najplaćenijih igrača u većini evroligaških klubova.

Ono što bi moglo dodatno da utiče na njegovu odluku jeste činjenica da na pomenutom univerzitetu radi i Nemanja Jovanović, član stručnog štaba seniorske reprezentacije Srbije.

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