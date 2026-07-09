Nikola Kusturica, talentovani srpski košarkaš, prihvatio je ponudu UCLA za istorijski ugovor od 12 miliona dolara na dvije sezone.

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Najtalentovaniji srpski košarkaš Nikola Kusturica (17) oprostio se danas od Barselone i vrlo brzo saznalo se kakav je njegov plan za budućnost. Prema pisanju američkih medija, Kusturica je prihvatio ponudu čuvenog koledža UCLA, tako da će već od jeseni nastupati u SAD.

UCLA (Univerzitet Kalifornija iz Los Anđelesa) ponudio je Kusturici istorijski ugovor vrijedan 12 miliona dolara na dvije sezone, što je srpski košarkaš iz Novog Sada i prihvatio, kao najbolju opciju za dalji razvoj.

Vidi opis Nikola Kusturica ide u Ameriku za 12 miliona dolara Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Gurtug/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

U pitanju je koledž na kome su bili svojevremeno i Karim Abdul-Džabar, Bil Volton, Redži Miler, Džejson Kapono, Aron Aflalo, Lonzo Bol i mnogi drugi, a koji se nadamo da će biti odskočna daska i za Kusturicu koji bi tako kroz dvije godine mogao da se nađe u NBA ligi.

Najtrofejniji američki univerzitet djeluje kao mjesto gdje će Kusturica uspjeti da zaradi veću minutažu nego što bi trenutno mogao u Evropi, iako je ovog ljeta pokazao kako dominira u dresu "orlića" sa kojima je bio viceprvak svijeta.

Momak rođen 2009. godine takođe ima i zlato sa prethodnog Eurobasketa do 16 godina, kada je bio i MVP. Sa mladim timom Barselone prošle sezone osvojio je i Evroligu za mlade, pa nema sumnje da se radi ne samo o natalentovanijem srpskom košarkašu, nego možda i evropskom.

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(MONDO)