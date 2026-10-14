Nikola Kusturica izabrao je koledž UCLA, a trener Mik Kronin otkrio je kako su tekli razgovori sa srpskim talentom i šta je od njih zahtijevao.

Izvor: ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia

Nikola Kusturica (17) je najveći talenat srpske košarke u ovom momentu. Tek će dogodine da proslavi punoljetstvo i odlučio je da ode na američki koledž. Imao je dosta ponuda, mnogi su ga tražili, na kraju se odlučio za UCLA. Trener ekipe Mik Kronin otkrio je kako su izgledali pregovori sa njim.

"Ne bi uopšte došao ovdje da nema sjajan stav i pristup. Zbog načina na koji funkcioniše 'regrutacija' i razgovori sa igračima druge škole pokušavaju da te uplaše. To im se obilo o glavu kada su pričali sa Nikolom", rekao je Kronin.

Vidi opis Trener UCLA progovorio o najvećem srpskom talentu: "Tražio je samo jedno od nas" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Gurtug/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Objasnio je i da je srpski košarkaš imao samo jedan zahtjev od njih - da mu kažu istinu. Zato je i potpisao dvogodišnji ugovor.

"Kusturica je igrač koji želi da bude treniran. Rekao nam je da ne želi da ga neko laže i sve to je nama išlo na ruku. Bilo je zaista prelijepo. Veliki je radnik, teško mi je zaista da razumijem kako to da ima samo 17 godina. Posvećen je, želi da postane sjajan igrač i moram da mu pomognem na tom putu", jasan je Kronin.

Nikolu izbacivali iz hale

Koliki je radnik Kusturica i koliko je posvećen govori i jedna zanimljiva situacija koja se dogodila prije nekih desetak dana. Trener Kronin je otkrio da ga je izbacivao iz hale jer previše trenira.

"Dio mog posla biće da ga provedem kroz sezonu i da ne pretjera. Da ga naučim kako će da izgleda ovo iskustvo. Već sam morao da ga zaustavim da dolazi u salu. U jednom periodu je svako veče bio u hali" otkrio je Kronin.

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