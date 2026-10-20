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Dvojica Srba će na koledžu zarađivati više od Lebrona: Nikola i Milan su ispred "kralja"

Dvojica Srba će na koledžu zarađivati više od Lebrona: Nikola i Milan su ispred "kralja"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Nikola Kusturica i Milan Momčilović će imati veću zaradu na koledžu nego Lebron Džejms u NBA ligi.

Nikola Kusturica i Milan Momčilović će zarađivati više od Lebrona Džejmsa Izvor: Profimedia

Nova NBA sezona počeće utakmicom između Detroita i Bostona. Ljubitelji najjače košarkaške lige na svijetu dočekuju mečeve sa velikim nestrpljenjem. Kako to obično biva jedna od tema pred start sezone su finansije i plate igrača.

Tako je objavljen i jedan veoma zanimljiv podatak. Čak 18 igrača sa koledža će zarađivati više od Lebrona Džejmsa u narednoj sezoni. Naravno, radi se isključivo o plati koju dobija od strane kluba, ne o marketingu, sponzorskim dogovorima i slično.

Lebron će u predstojećoj sezoni od Filadelfije dobiti 3,8 miliona dolara. Pristao je na dosta manju platu nego inače kako bi pokušao da napadne još jednu titulu. Svjestan je da se približava kraj karijere i da u decembru puni 42 godine.

Među 18 igrača su dvojica Srba

Od 18 igrača koji će imati veću zaradu od Lebrona Džemjsa su dvojica srpski igrači, sve to zbog novih NIL ugovora. Radi se o Nikoli Kusturici (17) koji je na UCLA i Milanu Momčiloviću (22) koji se povukao sa drafta kako bi igrao za Kentaki. Jasno je da su finansije imale veliki uticaj na odluku igrača koji ima nadimak "srpski Novicki". Sa druge strane, Kusturici će ovo biti prvo iskustvo "preko okeana".

Ovako izgleda spisak od 18 igrača koji će zaraditi više od Lebrona, dakle najmanje 3.9 miliona dolara:

Nikola Kusturica (UCLA)
Milan Momčilović (Kentaki)
Dejvid Panč (Teksas)
Ejden Šerel (Indijana)
Flori Bidunga (Luizvil)
Džekson Šelstad (Luizvil)
Džon Blekvel (Djuk)
Džej Ti Topin (Teksas Tek)
Džuk Heris (Tenesi)
Masamba Diop (Gonzaga)
Mustafa Tijam (Mičigen)
Pi Džej Hagerti (Teksas A&M)
Samet Jigitoglu (Indijana)
Sanada Fru (Market)
Tomas Hau (Florida)
Tunde Jesofu (Sent Džon)
Tajron Stouks (Kansas)
Zum Dijalo (Kentaki)

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Tagovi

Nikola Kusturica Milan Momčilović NCAA košarka

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