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"Jeste li vidjeli taj podatak o Kusturici? Zaista nečuveno": Amerikanac ne može da vjeruje šta Srbin radi

"Jeste li vidjeli taj podatak o Kusturici? Zaista nečuveno": Amerikanac ne može da vjeruje šta Srbin radi

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Trener ekipe UCLA Mik Kronin je poslije meča imao samo riječi hvale za Nikolu Kusturicu. Ne može da vjeruje o kakvom igraču se radi.

Trener UCLA Mik Kronin hvali Nikolu Kusturicu Izvor: Javier Rojas / Zuma Press / Profimedia

Nikola Kusturica ima samo 17 godina i već je Amerikancima pokazao o kakvom talentu se radi. Za 23 minuta na parketu, srpski košarkaš je ubacio 29 poena (6/6 za dva, 4/6 za tri, 5/5 sa penala). Uz to je imao šest skokova, tri asistencije, dvije blokade i bio je najefikasniji u pobjedi UCLA koledža protiv Sjeverne Floride (114:63). O njegovoj partiji pričao je i trener Mik Kronin.

"Pitate me za Nikolu? Sve je do trenera. Sviđa vam se taj odgovor, zar ne? Da se uozbiljim, ali dopao vam se taj odgovor, vidim", nasmijao se Kronin, iako je prvo imao ozbiljnu facu praveći se da zaista sebe stavlja u prvi plan.

Poslije šale je krenuo da priča o Srbinu i o utakmici kakvu je prikazao.

"Nije lako kao što činim da izgleda. To je do regrutovanja, druže. Purdju je izgubio kod kuće od Valpa. Mat Pejners je jedan od najboljih trenera u našem poslu, ali Brejden Smit ne izlazi iz tog tunela. Nikola nije dobar igrač, već je sjajan igrač. Zato što radi sve na terenu", pojasnio je Kronin.

"Ja bih izdvojio jedno"

Dok su novinari u prvi plan stavljali 29 ubačenih poena, trener tima iz Los Anđelesa stavio je akcenat na jedan drugi podatak.

"Nikola radi sve na terenu. Ono što bih vam ja rekao jeste da Nikola nije imao nijednu izgubljenu loptu. Igrao je toliko dugo, imao loptu u rukama. To je za 'frešmena' (igrač koji igra prvu sezonu na koledžu, prim. aut.) nečuveno. Stvarno to mislim, nečuveno je", zaključio je Kronin.

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Tagovi

Nikola Kusturica NCAA

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