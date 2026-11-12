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Nikola Kusturica ne staje: Srbin vodio UCLA do istorijske pobjede

Nikola Kusturica ne staje: Srbin vodio UCLA do istorijske pobjede

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Srpski košarkaš Nikola Kusturica ponovo je bio najbolji u svom timu.

Nikola Kusturica dominira u NCAA ligi Izvor: Javier Rojas/PI via ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Srpski košarkaš Nikola Kusturica nastavlja sa sjajnim partijama u NCAA. Ponovo je bio najbolji u pobjedi UCLA protiv Arkanzas Pajn Blafa 106:37, koja je ujedno istorijska za ovaj tim (najveća prednost u istoriji koledža).

Talentovani Srbin je za 22 minuta u igri postigao 17 poena, uz tri skoka i asistencije, a dodao je jednu rampu i dvije ukradene lopte.

Ispratio ga je Džejlen Petit sa 16 poena, dok je Trent Peri zabilježio dabl-dabl od 11 poena i 11 asistencija.

Izvor: Brian Rothmuller/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

UCLA je rano napravio seriju od 20:0 i u prvom poluvremenu stekao prednost od 33:4. Igrali su jaku odbranu uprkos visokoj razlici i sveli rivala na samo devet poena u prvom poluvremenu (takođe istorijski podatak), poslije čega nije bilo povratka.

Kako igra Nikola Kusturica?

UCLA je poslije tri utakmice na maksimalnom učinku, a Kusturica se od samog početka nametnuo kao lider. Na debiju, u pobjedi nad Arizonom 84:75, upisao je 10 poena, pet skokova i tri blokade za 39 minuta.

Protiv Sjeverne Floride je postigao 29 poena za 23 minuta i odigrao praktično savršen meč. Od samog starta ima jako visoke procente šuta, pa mu se ostajanje u hali do kasno već isplaćuje...

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Tagovi

Nikola Kusturica NCAA

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