Srpski košarkaš Nikola Kusturica ponovo je bio najbolji u svom timu.

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Srpski košarkaš Nikola Kusturica nastavlja sa sjajnim partijama u NCAA. Ponovo je bio najbolji u pobjedi UCLA protiv Arkanzas Pajn Blafa 106:37, koja je ujedno istorijska za ovaj tim (najveća prednost u istoriji koledža).

Talentovani Srbin je za 22 minuta u igri postigao 17 poena, uz tri skoka i asistencije, a dodao je jednu rampu i dvije ukradene lopte.

Ispratio ga je Džejlen Petit sa 16 poena, dok je Trent Peri zabilježio dabl-dabl od 11 poena i 11 asistencija.

Izvor: Brian Rothmuller/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

UCLA je rano napravio seriju od 20:0 i u prvom poluvremenu stekao prednost od 33:4. Igrali su jaku odbranu uprkos visokoj razlici i sveli rivala na samo devet poena u prvom poluvremenu (takođe istorijski podatak), poslije čega nije bilo povratka.

Kako igra Nikola Kusturica?

Vidi opis Nikola Kusturica ne staje: Srbin vodio UCLA do istorijske pobjede Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Cal Sport Media, Cal Sport Media / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Kevin Abele/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Gurtug/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Ed Zurga / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

UCLA je poslije tri utakmice na maksimalnom učinku, a Kusturica se od samog početka nametnuo kao lider. Na debiju, u pobjedi nad Arizonom 84:75, upisao je 10 poena, pet skokova i tri blokade za 39 minuta.

Protiv Sjeverne Floride je postigao 29 poena za 23 minuta i odigrao praktično savršen meč. Od samog starta ima jako visoke procente šuta, pa mu se ostajanje u hali do kasno već isplaćuje...