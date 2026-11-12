Srpski košarkaš Nikola Kusturica odigraće najmanje dve sezone u NCAA.

Izvor: Gurtug/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Mladi srpski košarkaš Nikola Kusturica zaludio je Amerikance. Prestižni CBS Sports mu je već dodijelio titulu "brucoša nedjelje" u NCAA, a tamošnja stručna javnost ne može da vjeruje da ni sljedeće godine talentovani igrač UCLA neće imati pravo nastupa na NBA Draftu.

On ima samo 17 godina i odigraće najmanje dvije sezone na koledžu. Zašto? Da bi se košarkaš prijavio na NBA Draft, mora da ima najmanje 19 godina u godini kada se održava taj događaj, a Kusturica će 2027. godine tek napuniti 18.

Vidi opis "Ništa od najvećeg srpskog talenta na NBA Draftu 2027" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Cal Sport Media, Cal Sport Media / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Kevin Abele/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Gurtug/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Ed Zurga / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

"Brucoš koji je prikazao najbolju igru tokom prve nedjelje univerzitetske košarkaške sezone 2026/27. uopšte nema pravo učešća na NBA draftu 2027. godine? Da, dobro ste pročitali. U eri igrača koji se na koledžu zadržavaju samo jednu sezonu prije odlaska u profesionalce, Nikola Kusturica sa univerziteta UCLA biće pravi izuzetak - igrač koji će provesti najmanje dvije sezone u univerzitetskoj košarci prije nego što izađe na draft", piše CBS Sports i dodaje:

"Naravno, to nije nužno njegov izbor. Da Kusturica ispunjava uslove za učešće na ovogodišnjem ljetnjem draftu, bio bi jedan od glavnih kandidata za prvog pika."

Kako je dobio priznanje?

Kusturica je u ubjedljivoj pobjedi nad ekipom Sjeverne Floride zabilježio 29 poena, šest skokova, tri asistencije i dvije blokade, čime je oduševio trenera Mika Kronina.

"On je sjajan igrač. Ne dobar, već sjajan igrač, jer na terenu radi sve. Ono što bih istakao jeste da nije imao nijednu izgubljenu loptu, iako je lopta sve vrijeme bila kod njega - što je za igrača u prvoj sezoni nečuveno", rekao je trener UCLA, a prenosi CBS u okviru svoje analize i na kraju poentira:

"UCLA nije imao kandidata za draft njegovog kalibra još od Lonza Bola, prije skoro deceniju."

Nastavlja da briljira

Nikola Kusturica je ponovo bio najbolji u pobjedi UCLA nad Arkanzas Pajn Blafom 106:37, istorijskoj po najvećoj razlici u klupskoj istoriji. Srbin je za 22 minuta ubacio 17 poena, uz tri skoka, asistencije, jednu rampu i dvije ukradene lopte.

UCLA je poslije tri utakmice na maksimalnom učinku, a Kusturica se od samog početka nametnuo kao lider. Na debiju, u pobjedi nad Arizonom 84:75, upisao je 10 poena, pet skokova i tri blokade za 39 minuta.

Protiv Sjeverne Floride je postigao 29 poena za 23 minuta i odigrao praktično savršen meč.

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