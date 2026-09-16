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"Nisam znao da li da slavim": Luka Dončić i dalje ima pomiješana osjećanja zbog Crvene zvezde

"Nisam znao da li da slavim": Luka Dončić i dalje ima pomiješana osjećanja zbog Crvene zvezde

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Slovenac Luka Dončić nema dilemu koji teren u Evropi je najpakleniji.

luka doncic najvatrenije je pred navijacima zvezde Izvor: SLAM/Youtube/Printscreen

Slovenački košarkaš Luka Dončić odigrao je tri sezone u Evroligi prije nego što je otišao u NBA i imao je priliku da osjeti vrelinu evropskih terena. Kada je upitan gdje je bilo najpaklenije, imao je samo jedan odgovor. Crvena zvezda je njegova dječačka ljubav, pa nije osjetio gnijev Delija, ali se vrlo dobro sjeća huka sa tribina...

"Vjerovatno bih rekao Crvena zvezda, ali ne za mene. Voljeli su me tamo, tako da ne za mene", rekao je Dončić u intervjuu za "SLAM".

Još uvijek pamti kada je u martu 2018. godine, pogodio spektakularnu trojku i donio Realu dramatičnu pobjedu 82:79, na 0,9 sekundi prije kraja.

"To je bilo prije Fajnal fora, tako da je to bio lijep potez. Veoma je teško igrati u toj dvorani. I ja sam navijač tog tima, pa sam se pomalo pitao da li treba da slavim ili ne. Nisam baš slavio, ali je bio lijep trenutak."

Nije mogao da ne spomene Atinu i gostovanje Panatinaikosu. U prvoj utakmici plej-ofa Evrolige 2018, Panatinaikos je ubjedljivo pobijedio Real Madrid u prepunoj OAKA areni.

"Igrao sam i u Panatinaikosu. Igrali smo u četvrtfinalu i počeli utakmicu sa 0-20, tako da je bilo zaista glasno tamo."

Upitan je gdje je najmanje voljen, odgovor je bio očekivan: "Vjerovatno mnogi od njih. Barselona. Rivali", zaključio je Slovenac.

BONUS VIDEO:

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00:56
Serhio Ljulj i Luka Dončić slave trojku na Real Madrid Crvena zvezda
Izvor: TV Arena sport/Screenshot
Izvor: TV Arena sport/Screenshot

(MONDO)

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Tagovi

Luka Dončić KK Crvena zvezda

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