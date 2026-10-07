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Jokić pobjesnio i zaletio se na Hejsa, neće više da trpi!

Jokić pobjesnio i zaletio se na Hejsa, neće više da trpi!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Nikola Jokić je pokazao svoju borbenost na utakmici protiv Jute, reagovao je na provokacije Džeksona Hejsa i dobio tehničku grešku.

Nikola Jokić pobjesnio na igrača Jute Izvor: Screenshot/Youtube/@ChazNBA

Srpski košarkaš Nikola Jokić odigrao je prethodne noći drugu predsezonsku utakmicu za Denver i pokazao je da je spreman i motivisan. Nakon što je na premijeri protiv Jute izveo potez za pamćenje, dodavanje iza leđa, ovoga puta je bio u centru pažnje zbog toga što je pokazao košarkašima protivničkog tima da ne bi trebalo da ga izazivaju i provociraju.

O čemu se radi? Jokić je burno reagovao zbog Džeksona Hejsa, centra Jute, koji ga je pred kraj prvog poluvremena odgurnuo u pokušaju da sačuva poziciju, što sudije nisu htjele da sviraju kao faul smatrajući da je tu i Somborac odglumio.

Nikola Jokić tehnička protiv Jute
Izvor: YouTube/Chaz NBA

Kada je Jokić vidio da neće dobiti ono što je tražio, odmah je krenuo na Džeksona Hejsa i napravio je grub faul nad njim, za šta su mu sudije dale tehničku grešku. Pokušavao je Jokić da objasni da ništa krivo nije uradio, ali to nije pomoglo, međutim ipak je stavio svima do znanja da neće dati na sebe - čak ni kada sudije štite protivnika.

Kako je Jokić odigrao protiv Jute?

Denver je inače uzvratio Juti i pobijedio ju je ovog puta 117:106, a Jokić očekivano nije imao veliku minutažu. Upisao je 16 minuta na parketu i za to vrijeme imao je šest poena, četiri asistencije i pet skokova, i to bez forsiranja šuta (2/4 iz igre). Naravno, nije meč s Jutom u predsezoni za njega, nego za mlade i nove snage.

Marvin Begli je upisao 10 poena, Alfa Dijalo osam, dok je i novajlija - veteran Demar Derozan - doprinio sa sedam. Najefikasniji bili su Eron Gordon sa 18 i Džulijan Strouter sa 15 poena.

Kad počinje NBA liga?

Nakon dva meča sa Jutom, Denver će u predsezoni igrati još protiv Čikaga (12. oktobar), L.A. Klipersa (15. oktobar) i za kraj L.A. Lejkersa (17. oktobar), a zatim kreću takmičarske utakmice. NBA liga zvanično startuje 20. oktobra, dok tri dana kasnije Denver igra svoju prvu utakmicu - protiv prvaka iz 2025. godine Oklahome.

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Tagovi

Nikola Jokić Denver košarka NBA liga

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