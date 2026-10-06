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Mateo: "Pogledajte Jokića, shvatio je ono što mnogi drugi još ne razumiju"

Mateo: "Pogledajte Jokića, shvatio je ono što mnogi drugi još ne razumiju"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Selektor Španije Ćus Mateo objasnio je zašto je način razmišljanja Nikole Jokića savršen i da i drugi tako treba da shvataju košarku.

Ćus Mateo o Nikoli Jokiću Izvor: Justin Edmonds / Getty images / Profimedia

Sudbina Evrolige se rješava, čekaju se odluke oko franšiza, odgovora na ponudu NBA lige i mnogo bitnih detalja. Doduše, djeluje da se vodi računa o svemu tome osim o igračima. Svjestan je toga i selektor Španije Ćus Mateo koji je ogorčen zbog načina na koji se tretiraju igrači.

"Igrači su ti koji najviše pate. Oduvijek sam mrzio ideju da je 90, 100 ili 120 utakmica godišnje nešto normalno, to čovjek ne može da izdrži. Što se posla trenera tiče, samo pobjede se gledaju. Mala je razlika između pobjede i neuspjeha, koš u posljednjoj sekundi može da ti donese titulu, dok promašaj takvog šuta čini da te ljudi zaborave. Kao trener moraš da biraš svoje bitke", rekao je Mateo.

Napravio je zanimljivo poređenje između košarke u Evropi i u Americi.

"U Evropi mlade igrače uče da je košarka timski sport i da su ti potrebni saigrači da bi pobjeđivao. Naravno, tvoj talenat će da pomogne, ali ekipa nije jedan čovjek."

"Pogledajte Jokića, shvatio je"

Bivši trener Real Madrida posebno je govorio o mentalnom načinu pripreme za meč i shvatanju košarke. Kao savršen primjer naveo je Nikolu Jokića.

"Pogledajte Jokića, on isključuje tu tenziju iz nečega što mu je tako važno kao što je košarka. Pomaže da razumiješ da je to samo igra. Rekao sam Rikiju Rubiju jednom prilikom da je od svih stvari u životu košarka najmanje važna. Da bi skinuo tu tenziju, takvu vrstu pritiska moraš da je gledaš kao igru. Tako je Nikola shvata i to je najbolji način za razmišljanje. Što je fantastično, pričamo o čovjeku koji ima visok koeficijent inteligencije", objasnio je Mateo.

"Gledaš mečeve Partizana i Zvezde i vidiš"

Posebno je pričao o košarci na Balkanu i navijačima.

"U ovom dijelu Evrope košarku doživljavaju na drugačiji način. Gledati mečeve Partizana ili Zvezde u Evroligi, sjediti pored terena. Uživati u takvom ambijentu, toj strasti. Kažem iskreno, to je nestvarno. Nikada nećete zaboraviti to, taj osjećaj kada se naježite. Tu strast nikada nećete zaboraviti, jer to čini stvari drugačijim, stvarno je zadovoljstvo", zaključio je Ćus Mateo.

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Tagovi

Nikola Jokić Ćus Mateo

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