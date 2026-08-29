Zvezda zbog najlakšeg žrijeba mora u Top 8 Konferencijske lige: Kompjuter joj je izračunao šanse za to

Šampion Srbije će biti jedan od najskupljih i najkvalitetnijih timova u Konferencijskoj ligi, koju igra po prvi put. Zato se kalkuliše o plasmanu među osam najboljih ekipa.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Crvene zvezde doživjeli su neuspjeh u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona gdje ih je nadigrao Hapoel iz Ber Ševe, a zatim i u plej-ofu za Ligu Evrope gdje ih je uz veliki preokret savladala Viktorija iz Plzenja. To znači da će po prvi put u istoriji Zvezda igrati u Konferencijskoj ligi - takmičenju koje je UEFA osnovala tek prije šest godina.

Zbog iskustva koje ima na evropskoj sceni i kvalitetnog igračkog kadra koji je na raspolaganju Albertu Rijeri, crveno-bijeli spadaju među favorite na ovoj pozornici. Uostalom, španski trener je i sam rekao da je Zvezda sada među favoritima u Konferencijskoj ligi, pa bi navijači mogli da očekuju čak i plasman u samu završnicu turnira.

Situaciju je dosta "popravilo" to što je - po proračunima - samo jedan tim u Konferencijskoj ligi dobio lakši žreb od Crvene zvezde! Zbog toga i ne čudi što mnogi smatraju da će se srpski šampion bez većih problema naći među osam timova u ovom takmičenju i tako preskočiti prvo kolo plej-ofa u proljećnom dijelu sezone. Šanse za to su čak 38 odsto, dok je gotovo nezamislivo da Zvezda bude van 24 tima koji nastavljaju takmičenje u nokaut fazi.

[ UECL - league phase projection (29 Aug)]



Top 8 probabilities:



61% Brighton & Hove Albion

57% Atalanta

51% AS Monaco

50% Sporting Braga

46% SC Freiburg

44% FC København

43% FC Midtjylland

38% Crvena zvezda

38% Getafe

37% FC Twente

...



…pic.twitter.com/RmTsGXxTKv — Football Meets Data (@fmeetsdata)August 29, 2026

Dobro poznati nalog "Football Meets Data" je zahvaljujući svojim alatima izračunao da je Zvezda osmi favorit za najviši plasman u ligaškoj fazi Konferencijske lige. Zapravo, tu ulogu dijele sa španskim Hetafeom, timom koji je eliminisao Partizan na poslednjem stepeniku kvalifikacija. Ispred Zvezde su Brajton - kojem se daje 61 odsto da će biti među Top 8, a zatim Atalanta (57 odsto), Monako (51), Braga (50), Frajburg (46), Kopenhagen (44) i Mitjiland (43).

Banjalučkom Borcu predviđa se 23. pozicija na tabeli - imaju 12,2 odsto šanse da stignu među osam najboljih i 67,3 odsto da budu među 24 najbolja tima u Konferencijskoj ligi. Na dnu ove tabele, odnosno među posljednja tri tima, nalaze se dvije ekipe protiv kojih igra Crvena zvezda. Praktično su već sada otpisani Inter Eskaldes i Iberija Tbilisi.

Kako se igra Konferencijska liga?

Za razliku od Lige šampiona i Lige Evrope u kojima se igra po osam mečeva tokom ligaške faze, u Konferencijskoj ligi se samo šest puta izlazi na teren. Takmičenje počinje kasnije nego preostala dva, ali se ligaška faza i završava ranije. Crvena zvezda će mečeve igrati 15. i 22. oktobra, 5. i 26. novembra, odnosno 10. i 17. decembra kada će na programu biti posljednji meč ligaške faze.

Prvoplasiranih osam timova odmah prolaze među 16 najboljih, dok će timovi od 9. do 24. mjesta igrati jedan dvomeč. Te utakmice na programu su 18. i 25. februara, a zatim u martu počinje završnica takmičenja. Ako Crvena zvezda bude među osam najboljih timova, prve mečeve u nokaut fazi igraće 11. i 18. marta u okviru osmine-finala. Već 26. februara znaće se kompletan žrijeb za završnicu takmičenja i svi potencijalni rivali na putu do trofeja. Finale se igra 2. juna 2027. godine na stadionu Bešiktaša.

Kao što je već poznato, protivnici Crvene zvezde u ligaškoj fazi Konferencijske lige biće Kopenhagen (Danska), Gent (Belgija), Lugano (Švajcarska), Trabzonspor (Turska), Inter Eskaldes (Andora) i Iberija Tbilisi (Gruzija). I dalje se ne zna raspored takmičenja, ali crveno-bijeli znaju da putuju u Belgiju, Švajcarsku i Gruziju.

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