Zvezdina "bestija" napustila Marakanu: Džej Enem otišao iz Arnautovićeve sjenke u Italiju

Visoki centarfor Zvezde Džej Enem (23) nastaviće karijeru u Bolonji, sa kojom će potpisati ugovor u subotu.

Izvor: MN PRESS

"Zdravo, navijači Bolonje, srećan sam što sam ovdje i drago mi je što vas vidim", rekao je centarfor Crvene zvezde Džej Enem u Italiji, gdje je došao na ljekarske preglede i na potpis ugovora sa Bolonjom.

Na video-snimku od subote ujutru, Enem se vidi pred prostorijama u kojima će obaviti neophodne preglede prije potpisivanja za tim sa stadiona Renato Dalara, kojeg predvodi trener Domeniko Tedesko.

ENEM A BOLOGNA!

Jay#Enemè a#Bolognadove ha iniziato le visite mediche prima della firma con il#BolognaFC. L’attaccante olandese classe 2003 arriva a titolo definitivo dalla#StellaRossa#CrvenzaZvezda#calciomercato#SerieApic.twitter.com/S9vdQessEu — Leonardo Bosello (@LeoBosello)August 29, 2026

Enem bi u toku dana zvanično mogao da postane još jedan od skoro 20 igrača koji su napustili "Marakanu" ovog ljeta, a samo u završnici prelaznog roka otišli su Nair Tiknizjan u Olimpijakos, Jung-Vu Seol u Augsburg, Bruno Duarte u Vasko da Gamu, Nikola Stanković u Čukarički, Strahinja Eraković se vraća u Zenit sa pozajmice, jer njegov ugovor neće biti produžen.

Enem ovog ljeta otkupljen od OFK Beograda

Izvor: MN PRESS

Holandski napadač proveo je jednu sezonu u Superligi. Prošle jeseni igrao je za OFK Beograd, a onda je prešao u Zvezdu na pozajmicu, pa je njegov ugovor tokom ljeta otkupljen za dva miliona evra.

Ipak, on se neće dugo zadržati u crveno-bijelom, jer je razdužio opremu poslije 22 nastupa, sedam golova i nakon neslavnog oproštaja protiv Viktorije Plzenj, u kojem je ušao u igru kao rezerva umjesto Marka Arnautovića.

Dejan Stanković ga zvao "bestijom"

Izvor: MN PRESS

Bivši trener Zvezde Dejan Stanković je veoma pohvalno pričao o kvalitetima i o talentu Džeja Enema, kome je tokom zime davao važnu ulogu, najvažniju u dvomeču protiv Lila u Ligi Evrope.

"Bio je u Veneciji, pričao sam sa mojim Filipom, kaže mi 'Papi, dobar igrač, jedna dobra bestija...' Bestija, to je zvijer. Ipak, treba mu kontinuitet, povrede i nepovrede, ozbiljan je profil igrača, vidjeli ste protiv Lila, to je prototip igrača koji bih pokazivao za primjer. Taj 'target' igrač, bio sam prezadovoljan", kazao je Stanković u intervjuu za "Mozzart sport".

Nije mogao ispred Marka Arnautovića

Izvor: MN PRESS

Ipak, i tokom ljeta je Džej Enem bio rezerva ili van Stankovićevog tima. Ostao je i ove sezone u sjenci Marka Arnautovića, bez obzira na to što je najplaćeniji igrač Zvezde već dugo u lošoj formi na "Marakani".

Stanković je vratio Holanđanina u sastav za meč protiv Hapoel Ber Ševe u revanšu, pa ga izveo poslije 45 minuta, ali ništa nije pomoglo crveno-bijelima da ostanu u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Slično je bilo kada su još teže ispali iz kvalifikacija za Ligu Evrope. Enem je protiv Viktorije Plzenj u prvoj utakmici bio asistent za 18 minuta na terenu, a u revanšu je takođe bio rezerva Marku Arnautoviću i nije uspio da bilo šta uradi kada je ušao u igru u Zvezdinom opštem haosu u Plzenju.

Pitanje šta bi bilo da je Enem zapravo bio startni "špic" umjesto blijedog Arnautovića nikad neće dobiti odgovor.