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Crvena zvezda saznala raspored u Konferencijskoj ligi: Teško na početku, a na kraju Mo Salah

Crvena zvezda saznala raspored u Konferencijskoj ligi: Teško na početku, a na kraju Mo Salah

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Poznat je raspored Crvene zvezde tokom jeseni u ligaškoj fazi Konferencijske lige.

Raspored Crvene zvezde u Konferencijskoj ligi Izvor: Kurir/Ilija Ilić

Fudbaleri Crvene zvezde će tokom jesenjeg dijela sezone po prvi put u istoriji učestvovati u Konferencijskoj ligi. Protivnike u trećem UEFa takmičenju saznali su u petak, zatim je postalo jasno da ih je žrijeb "pomilovao", a kompjuter im je na osnovu toga dao velike šanse da se domognu mjesta među osam najboljih timova. Sada Zvezda zna i svoj raspored mečeva.

Crveno-bijeli takmičenje počinju u Švajcarskoj gdje će igrati protiv Lugana, a zatim će u naredna dva meča imati potpuno različite zadatke - ugostiće Kopenhagen koji im je najteži rival i ugostiće Inter Eskaldes koji im je najlakši rival u ligaškoj fazi ove sezone. Protiv predstavnika Andore bodovi su unaprijed upisani.

Takmičenje se nastavlja gostovanjem Gentu i Iberiji, dok je za sam kraj ostavljena poslastica - dolazak Trabzona za koji od ove sezone igra i slavni Mohamed salah. Crvena zvezda će na tih šest mečeva pokušati da obezbijedi mjesto među osam najboljih timova i tako se automatski plasira u osminu finala. Ukoliko to bude slučaj, Zvezda će preskočiti "plej-of" za osminu finala koji igraju timovi između devetog i 24. mjesta.

Raspored utakmica je sledeći:

  • 1. kolo - 15.10.2026.
     Lugano - Crvena zvezda (18:45)
  • 2. kolo - 22.10.2026.
    Crvena zvezda - Kopenhagen (18:45)
  • 3. kolo - 5.11.2026.
    Crvena zvezda - Inter Eskaldes (18:45)
  • 4. kolo - 26.11.2026.
    Gent - Crvena zvezda (21:00)
  • 5. kolo - 10.12.2026.
    Iberija - Crvena zvezda (18:45)
  • 6. kolo - 17.12.2026.
    Crvena zvezda - Trabzonspor (21:00)

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Tagovi

FK Crvena zvezda fudbal Konferencijska liga

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