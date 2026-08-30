Preokret oko Džeja Enema: Zvezda ga prodala u Bolonju, odmah ga šalju u Englesku

Holanđanin Džej Enem ide na pozajmicu u Čempionšip.
Džej Enem je predstavljen kao novo pojačanje Bolonje, ali neće se doskorašnji napadač Zvezde dugo zadržiti u Italiji, pošto će odmah biti prosleđen na pozajmicu, prenose tamošnji mediji. Srpski šampion je zaradio četiri miliona evra na ime transfera, međutim, Holanđanin će svoju šansu potražiti u Engleskoj.
Bolonja planira da igrača rođenog 2003. godine pošalje na kaljenje, a trenutno je na Norič prvi favorit za njegov angažman, tako da ćemo Enema naredne sezone gledati u Čempionšipu.
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Holandski napadač proveo je jednu sezonu u Superligi. Prošle jeseni igrao je za OFK Beograd, a onda je prešao u Zvezdu na pozajmicu, pa je njegov ugovor tokom ljeta otkupljen za dva miliona evra.
Na Marakani je upisao 22 nastupa i postigao sedam golova, a odluka o njegovoj prodaji pala je poslije šokantnog poraza od Viktorije Plzenj u kvalufikacijama za Ligu Evrope. Enem je samo jedan u nizu fudbalera koji su otišli poslije Dejana Stankovića.