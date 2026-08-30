Crvena zvezda izgubila najmanje 20 miliona evra: Baš zbog toga Rijera mora da gleda u "kavez"

Albert Rijera je morao da pronalazi rješenja u "kavezu" i da vraća igrače koji su bili otpisani pošto je Crvena zvezda zbog ispadanja iz kvalifikacija u Evropi morala transferima da pokrije rupu u finansijama.

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Crvena zvezda je doživjela seriju poraza u evropskim kvalifikacijama ovog ljeta i ostala je bez ogromnog novca. Od planirane Lige šampiona nije bilo ništa kada je Hapoel Ber Ševa eliminisala srpskog šampiona u trećem kolu kvalifikacija, a onda je otpala i Liga Evrope kada je Viktorija Plzenj dala pet golova Zvezdi u revanš meču.

Na kraju je pobjeda u dvomeču sa Larnom iz Sjeverne Irske značila da srpski šampion ide u Ligu konferencija, a tu će dobiti mnogo, mnogo manje novca nego što je iko planirao.

Za ulazak u grupnu fazu Lige Konferencija dobija se 3.170.000 evra, što je dosta manje od 18.620.000 evra koliko se dobija za ulazak u Ligu šampiona. A koliko će Zvezda novca sada dobiti?

Finansije će trpjeti

Crvena zvezda će minimalno inkasirati 6.000.000 evra od UEFA kroz razne mehanizme isplate, znači da ostane i bez jednog boda toliko joj sljeduje. Ipak, kada se pogleda koliko će dobiti neki drugi klubovi, jasno je koliko je Zvezda izgubila.

Recimo Dinamo iz Zagreba će u Ligi Evrope inkasirati minimalno 15.000.000 evra, što bi otprilike dobila i Crvena zvezda. Vjerovatno bi na Zvezdin račun išlo nešto manje novca, ali to je manje-više to.

A da se plasirala u Ligu šampiona situacija bi bila drastično drugačija. Sabah koji će dobiti najmanje novca je siguran da inkasira preko 20.000.000 evra, ali Zvezdi bi sigurno išlo više. Slavija iz Praga koja je 12 mjesta iznad Crvene zvezde na UEFA listi dobiće preko 30.000.000 evra, dok će Slovan iz Bratislave koji je četiri mjesta iznad dobiti 24.000.000. Naravno Crvena zvezda istorijski ima veću težinu u evropskom fudbalu, pa i na to dobija neke bodove i dodatni novac, tako da bi novac koji Zvezda dobija od Lige šampiona bio približniji onome Slavijinom nego Slovanovom.

Kako da se zakrpi ta rupa?

Sada na jedini mogući način, transferima fudbalera. Potrošila je na dolaske novih igrača 11.600.000 za sada Zvezda, ali je zato prikupila 26.250.000 evra.

Dobijena su mala obešteenja za Omrija Glazera, Nikolu Stankovića, kao i za Jovana Šljivića. Konačno je prodan i Stefan Leković za 1.000.000 evra, a Balša Popović za nešto više. Bruno Duarte je otišao u Brazil, a Daglas Ovusu u Hapoel iz Tel Aviva poslije mnogo peripetija oko transfera.

Velika obeštećenja dobijena su za bekova Naira Tinkinizjana i Jung Vu Seola, za mladog Aleksu Damjanovića, ali i za Felisija Milsona koji se i nije baš najbolje snašao. Na kraju je sa tih oko 27.000.000 evra ako se uračuna i najnoviji transfer Šljivića zakrpljena rupa, a klub se otarasio i plata Nemanje Radonjića, Jegora Pruceva, ali i Strahinje Erakovića te pozajmljenog Šavija Babike.

Zato Rijera gleda u kavez

Zbog ovih transfera, odlazaka i prodaja, morao je da gleda u "kavez" Albert Rijera. Dolaskom u Crvenu zvezdu on je vratio u takmičarski ritam fudbalere poput Rodrigaoa, Mahmudu Bađa, Tomaša Handela, Vladimira Lučića i Kristijana Balova koji su bili "zaleđeni" kod Dejana Stankvića, a šansu je dobio i mladi Mateš Gaštarov. Realno je da i Dimitrije Šarić dobije minute, a možda i Matej Strika.