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"Imam ja poruku za sve koji vole Crvenu zvezdu": Rijera hoće da svaki put bude 8:0

"Imam ja poruku za sve koji vole Crvenu zvezdu": Rijera hoće da svaki put bude 8:0

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Trener Crvene zvezde Albert Rijera poručio navijačima da želi pobjede 8:0 na svakom meču crveno-bijelih.

Albert Rijera želi pobjede Crvene zvezde 8:0 Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je u sedmom kolu Superlige Srbije teže nego što je očekivala savladala Zemun (2:0), a trener Albert Rijera i ovaj meč je iskoristio da "testira" veliki broj fudbalera. Pored onih na koje je već računao šansu su dobili Mihailo Ristić i Kim Je Gun, a nakon ostvarene pobjede Rijera nije mnogo vremena posvetio današnjem rivalu.

Rijera je govorio o trenutku u kojem se nalazi njegov tim, uz poseban osvrt na odnos sa navijačima. Njima je poslao poruku, kao da želi da ih smiri nakon što je Zvezda prije nekoliko dana doživjela debakl na evropskoj sceni.

"Najvažnija su tri boda, nije bitan protivnik ili teren ili situacija. Naredne nedjelje je veoma bitna utakmica, ali prvo morate da osvojite tri boda prije toga. I sljedeće nedjelje je bitno da se osvoje tri boda. Svaka utakmica je bitna, došli smo da uradimo svoj posao", rekao je na početku obraćanja za televiziju "Arena sport" trener Crvene zvezde Albert Rijera.

Novinarka Jovana Guzijan nije morala ni da postavlja pitanja španskom stručnjaku, on je nastavio da priča čim je uhvatio dah. I imao je šta da kaže - biće to zanimljiva poruka za sve navijače Crvene zvezde.

"Imam u sebi poruku za sve one koji vole Crvenu zvezdu. Želimo svaku utakmicu da pobijedimo 8:0, ali se to ne dešava tako u fudbalu. Desiće se na nekoj utakmici. Nakon što smo dobili snažan udarac, treba da budemo mirni. Želimo da pobijedimo svaku utakmicu, ali nam je potrebno da budemo mirni. Moramo da pobjeđujemo utakmice, da pokažemo da možemo da igramo dobar fudbal. Upoznajemo se još uvijek, imam mnogo posla pred sobom, moramo da budemo mirni, počevši od mene. Zahtijevam mnogo od igrača. Imam mnogo posla, ali moj posao je prelijep", rekao je Rijera i dodao: "Ne možete da idete 200 km/h non-stop, jer se dešavaju nesreće. Isto je i na utakmicama. Sada je situacija kada nam treba ubrzanje. Treba nam mirnoća. Fudbal je balans. Ovo je najbolji način. Kada ste mirni, možete mnogo toga da uradite."

Crvena zvezda je nakon pet odigranih mečeva u Superligi Srbije na prvom mjestu, sa maksimalnim učinkom i 15 osvojenih bodova. Drugo mjesto zauzima Vojvodina koja ima isti broj bodova, ali i čak dva odigrana meča više od aktuelnog šampiona Srbije. U narednom kolu Zvezda će dočekati Partizan.

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Tagovi

FK Crvena zvezda Albert Rijera Superliga Srbije

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