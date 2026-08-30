Crvena zvezda na Ubu protiv Zemuna upisala petu pobjedu u Superligi Srbije i vratila se na vrh tabele.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je teže nego što se očekivalo upisala pobjedu protiv Zemuna (2:0), koji je ove sezone domaćin na stadionu Jedinstva sa Uba. Golove za crveno-bijele postigli su kapiten Mirko Ivanić i Mohamed Abu Fani koji je u nadoknadi vremena postavio konačan rezultat.

Nije sve bilo idealno za Zvezdu na ovom meču... Albert Rijera je promijenio kompletan tim nakon debakla na evropskoj sceni, a nova ekipa nije se najbolje snašla - stvarala je šanse i nije mogla da ih realizuje, pa je čak i strrahovala kada je Zemun pogodio prečku. Sa druge strane, Zemuncima su pomagali stativa i fantastični Mladen Živković koji je branio na vrhunskom nivou. Zaustavio je i udarac Aleksandra Kataija sa bijele tačke.

Vidi opis Crvena zvezda ne može bez Mirka Ivanića: Kapiten morao da pobijedi najslabiji tim Superlige Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 18 / 18 AD

Na poluvremenu je Albert Rijera napravio promjenu, a Kataija je zamijenio Mirko Ivanić koji je i preuzeo kapitensku traku. Upravo je on postigao prvi gol na meču i skinuo veliki teret sa leđa svojih saigrača.

Ostatak drugog dijela meča nije bio pretjerano zanimljiv, ali je bilo događaja vrijednih pomena - ponovo je zaigrao Mihailo Ristić, a debitovao je i talentovani Kim Je Gun, "Korejski Nejmar" o kojem će se tek pričati. Upravo je nakon njegove akcije po desnoj strani Abu Fani postavio konačan rezultat.

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