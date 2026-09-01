Zvezda prodala napadača, on završio u redovima rivala u Konferencijskoj ligi

Džej Enem će na pozajmicu u Lugano, pošto u Bolonji trenutno ne računaju na njega.

Izvor: Profimedia/DPPI, DPPI Media / Alamy

Novi preokret oko Džeja Enema. Crvena zvezda je prodala holandskog napadača Bolonji, ali on će ekspresno biti proslijeđen na pozajmicu. Iako je Norič važio za prvog favorita, Enem će ipak karijeru nastaviti u Luganu.

Ono što je zanimljivo je da srpski šampion upravo Luganu gostuje 15. oktobra u Konferencijskoj ligi, pa će Enem imati šansu da se dokaže u duelu protiv bivšeg kluba.

Jay Enem, attaccante appena acquistato dal@BolognaFC1909, andrà in prestito al@FCLugano1908.@SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio)August 31, 2026

Holandski napadač proveo je jednu sezonu u Superligi. Prošle jeseni igrao je za OFK Beograd, a onda je prešao u Zvezdu na pozajmicu, pa je njegov ugovor tokom ljeta otkupljen za dva miliona evra.

Na Marakani je zabilježio 22 nastupa i postigao sedam golova, a odluka o njegovoj prodaji pala je poslije šokantnog poraza od Viktorije Plzenj u kvalfikacijama za Ligu Evrope. Enem je samo jedan u nizu fudbalera koji su otišli poslije Dejana Stankovića.

Crvena zvezda je zaradila četiri miliona evra na ime transfera, a ta suma bi mogla da poraste za milion i po evra kroz bonuse. Takođe, srpski šampion je zadržao i 10 odsto od naredne prodaje.

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