"Nekoga ćemo žrtvovati": Saša Ilić zbog pravila Superlige mora da siječe pred derbi

Trener Partizana Saša Ilić istakao je da će morati ipak da se odrekne nekih igrača zbog pravila o broju stranaca koji dolaze van Evropske unije.

Izvor: Youtube/FK Partizan Beograd

Trener Partizana Saša Ilić obratio se medijima pred 180. vječiti derbi sa Crvenom zvezdom koji je na programu od 19 časova u nedjelju na stadionu "Rajko Mitić". Govorio je o sastavu tima i istakao da će neki fudbaleri morati da budu "žrtvovani".

Sa novopridošlim Sindijem Limom u odbrani Partizan ima sedam igrača sa prostora van Evropske unije, dok je dozvoljeno da igraju četvorica.

"Još nismo donijeli konačnu odluku o timu. Imamo određeni problem sa igračima van EU. Sada ih imamo sedmoricu, mogu da igraju četvorica. Tako je - kako je. Nekog ćemo žrtvovati", rekao je Saša Ilić koji je istakao da će nedostajati i prodati Milan Roganović.

"Svaki odlazak remeti planove, ali moramo da budemo svjesni da je Partizan dobio vrhunsku ponudu. On je vrhunski momak, vrhunski profesionalac. Neće nas zaboraviti, siguran sam da će nas pratiti", rekao je trener crno-bijelih.

Kako je najavio derbi?

"Pozdrav svima. Neću specijalno dužiti. Sutra je najveća utakmica u našoj zemlji, za to se živi. Očekujem dobru utakmicu, puno navijača, pun jug. Mogu puno da donesu, da pomognu našim igračima. Nadam se da Partizan može da prekine tradiciju koja nije sjajna na Marakani", rekao je Ilić.

Ko su igrači van EU?

Partizan od igrača van Evropske unije ima Šaku Traorea, Dembu Seka, Samsona Nvulua, Ibrahima Zubairua, Žea i Sidnija Limu, dok Idrisu Baba jeste iz Gane, ali ima pasoš Španije.

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