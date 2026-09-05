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Partizan apelovao na navijače: Grobari, nemojte oštetiti stadion Crvene zvezde

Partizan apelovao na navijače: Grobari, nemojte oštetiti stadion Crvene zvezde

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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FK Partizan apelovao na svoje navijače da ne oštećuju imovinu na stadionu Crvene zvezde na 180. vječitom derbiju.

apel partizana grobari ne ostecujte stadion zvezde Izvor: MN PRESS

Pred 180. vječiti derbi u nedjelju (19 časova, stadion "Rajko Mitić"), FK Partizan pozvao je svoje navijače da ne oštećuju stadion Crvene zvezde. Podsjetio je klub iz Humske svoje pristalice da je prošle sezone platio Zvezdi 250.000 evra zbog paljenja stolica i južne tribine, kao i da je zbog neizmirenog duga imao zabranu registracije novih igrača.

U Partizanu su naglasili da zato postoji opravdana bojazan da bi isti scenario mogao da se ponovi i da bi svako novo oštećenje imovine "ponovo mogao da proizvede veoma ozbiljne finansijske posljedice po klub iz Humske". Zato su crno-bijeli svoju poruku sveli u apel: "Pozivamo svakog navijača da na južnoj tribini ne čini ništa što može naneti štetu FK Partizan".

Pročitajte saopštenje FK Partizan:

"Pred 180. vječiti derbi, FK Partizan poziva svoje navijače da u nedjelju ispune gostujuću tribinu i pruže podršku timu onda kada je to najpotrebnije. Ove sezone zajedno smo pokazali da umijemo da prepoznamo trenutak. Da postupci koji su nas prethodnih godina preskupo koštali mogu da budu svedeni na minimum kada postoji zajednička svijest o tome šta je interes Kluba".

"Tokom prethodnih mjeseci pred disciplinskim organima Fudbalskog saveza Srbije vođeni su postupci po odštetnim zahtjevima FK Crvena zvezda za naknadu materijalne štete nastale na stadionu 'Rajko Mitić' tokom prethodnog derbija. Po donijetim odlukama, iako FK Partizan smatra da postoji odgovornost i organizatora utakmice, kao i da su visine odštetnih zahtjeva upitne, Klub je bio obavezan da FK Crvena zvezda isplati iznos koji zbirno predstavlja približno 250.000 evra".

"Svako novo oštećenje nosi ozbiljne posljedice"

"Zbog neizmirenja obaveza po odlukama Disciplinske i etičke komisije, među kojima su bile i obaveze prema FK Crvena zvezda, FK Partizanu je 17. jula 2026. godine uvedena zabrana registracije novih igrača, koja je ukinuta 14. avgusta 2026. godine nakon izmirenja obaveza i dostavljanja dokaza o tome".

"Upravo zato pred novi derbi postoji opravdana bojazan da bi ovaj scenario mogao da se ponovi. Da svako novo oštećenje imovine – svaka polomljena ili zapaljena stolica, svaki oštećeni dio inventara na stadionu - ponovo može da proizvede veoma ozbiljne finansijske posljedice po FK Partizan".

"Pozivamo svakog navijača Partizana koji će u nedjelju biti na južnoj tribini da ne čini ništa što može nanijeti štetu FK Partizan. Želimo punu gostujuću tribinu i nikad snažniju, složniju i glasniju podršku crno-bijelima".

Bonus video: 

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00:22
Vanja Dragojević i Aleksandar Katai se pozdravljaju pred početak derbija
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

(MONDO)

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Tagovi

FK Partizan FK Crvena zvezda

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