Marko Kerkez ima novi klub u Srbiji: Zbog njega je puklo u Partizanu između Mijatovića i Miloševića

Bivši bek Partizana Marko Kerkez vratio se u Srbiju poslije neuspješne epizode u Grčkoj.

Izvor: MN PRESS

Bivši fudbaler Partizana Marko Kerkez (26) prešao je u Mladost iz Lučana. Poslije neslavne epizode u Humskoj, pa nezapaženih godinu i po u Arisu (uz pozajmicu Fortuni Sitard), srpski lijevi bek nastaviće karijeru pod vođstvom Radovana Ćurčića.

Kerkez je stariji brat asa Liverpula Miloša Kerkeza (22) i igrao je za niz klubova u Srbiji, Kabel, Stanišić, Vojvodinu, Mladost iz Novog Sada, Spartak iz Subotice... Njegov boravak u Partizanu 2024. godine izazvao je veliku pažnju zbog javnog sukoba uprave i tadašnjeg trenera Sava Miloševića za koji je upravo Kerkez bio povod. Šef struke crno-bijelih odlučio je da pruži Kerkezu šansu u meču protiv Jedinstva sa Uba, a uprava mu je to zamjerila. Ispred tadašnje Radne grupe istupio je Predrag Mijatović i to je bila tačka pucanja dvije strane u tom decembru 2024.

Savo Milošević je nekoliko dana kasnije napustio klub, poslije javnog neslaganja sa Mijatovićem.

"Problem je bio Marko Kerkez"

Izvor: MN PRESS

"Vjerujem da se vidjelo dosta toga za dva mjeseca, rezultatski je vidljivo da smo napravili pomak, ne možete da bilježite dobre rezultate, a da igrate loše. Naš razgovor koji je trajao više sati, ali reći ću vam suštinu. Problem je bio Marko Kerkez, koji je sticajem okolnosti ušao u posljednjih pola sata meča. Odluka kluba je bila poslije te utakmice da ne mogu da računam na Kerkeza na sljedećim utakmicama zbog načina na koji je doveden, zbog određene grupe navijača koja je radila na njegovom dolasku, to ne znam. Ja sam pitao prije dva mjeseca na koje igrače mogu da računam, nisam dobio negativan odgovor za Kerkeza. Generalni plan je bio da riješimo najveće plate pet-šest igrača i da istovremeno počnemo sa podmlađivanjem tima", rekao je tom prilikom Savo Milošević za TV Una.

"Ovo je bilo nešto što se desilo instant, ja potpuno razumijem strategiju kluba, mnogo ljudi se mijenja, razumijem ideju kluba da raskrsti sa stvarima u prošlosti, nisam se složio sa tajmingom i načinom. Ja bih trebalo da uđem u svlačionicu i saopštim to Kerkezu da na njega ne mogu da računam, to ruši moj integritet. Problem koji se desio, to saopštenje koje smo zajednički napravili, jeste jedina istina. Problem je jasan, ja bih htio da razjasnim, ne poznajem malog Marka. On se izborio da bude na klupi. Svojim radom i kvalitetom zaslužio je da uđe. Moje odluke se odnose na kvalitet i rad igrača, ne zalazim u to ko je i kako dovođen. Moj posao je da obezbijedim što bolju ekipu. To što se Kerkez izborio jeste njegovim zalaganjem. Ja nisam imao srca da kažem tom momku da više nije u konkurenciji i to preko noći. Mislim da je to elementarna stvar, tako se štiti integritet trenerskog posla i zanata. Imamo neke crvene linije, preko kojih ne može da se ide. Ako ne želiš sebe da zaštitiš bićeš potrošna roba", kazao je tada Milošević.

"Kerkezov nastup šalje pogrešnu poruku javnosti i navijačima"

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Kao nikad prije i poslije, Partizan je čak javno izdao saopštenje poslije navedene utakmice i javno kritikovao odluku da Kerkez zaigra za crno-bijele. Bio mu je to prvi i jedini nastup.

"Predrag Mijatović je, nakon utakmice u kojoj je Partizan pobijedio Jedinstvo iz Uba, obavio razgovor sa trenerom Savom Miloševićem. Tom prilikom dotaknute su različite teme, uključujući i debitantski nastup Marka Kerkeza, koji je ušao u igru u 60. minutu. Imajući u vidu kontekst u kome je pomenuti igrač doveden tokom ljetnog prelaznog roka, mišljenje sportskog sektora je da njegov nastup šalje pogrešnu poruku javnosti i navijačima, ostavljajući utisak nastavka prakse koja nije u skladu s vrijednostima i kredibilitetom jednog velikog kluba poput Partizana. Kao razlog ostavke, trener Milošević je naveo želju da zaštiti lični integritet i samostalnost u donošenju odluka", saopštio je tada Partizan.

Kerkez je te zime završio u Arisu, ali je za grčki klub odigrao samo dva meča, dok je u jeseni sezone 2025/26 odigrao četiri meča za Fortunu u Holandiji, pa se vratio u Grčku. Sada je Vrbašanin na novom početku - u Lučanima.

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