Ajazdin Nuhi osvojio titulu sa Saletom i Dankom: Njihov Partizan pobjegao Zvezdi kao nikada ranije

Nekadašnji fudbaler Partizana Ajazdin Nuhi bio je dio šampionskog tima u sezoni 2001/2002.

Izvor: MN PRESS

Crno-bijeli dio javnosti ovog popodneva je potresla tragična vijest. Nekadašnji igrač Partizana Ajazdin Nuhi izvršio samoubistvo, ali će u Humskoj živjeti sjećanja na njega. On je za beogradski tim igrao u periodu od 2001. do 2004. godine kada je dijelio svlačionicu sa Sašom Ilićem i Dankom Lazovićem i bio dio slavne generacije koja je dominantno osvojila titulu u sezoni 2001/2002.

Partizan je do šampionske titule stigao pod vođstvom Ljubiše Tumbakovića, a aktuelni trener crno-bijelih je tada bio lider ekipe i najbolji strijelac sa 12 golova. Takođe, Lazović koji je trenutno sportski direktor bio je jedan od glavnih aduta u napadu (postigao devet golova), dok je Nuhi upravo te sezone stigao iz Čukaričkog i dao veliki doprinos na putu ka uspjehu.

Nuhi je bio pouzdani igrač u rotaciji, da bi 2003. godine na polusezoni otišao u Legiju iz Varšave, a Partizan je bez njega uspio da odbrani titulu. Tokom dvije sezone u Humskoj zabilježio je 29 zvaničnih nastupa (24 u prvenstvu, 4 u Kupu i 1 u Evropi) bez postignutog pogotka.

Sa Nuhijem Partizan gazio do titule

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Te sezone Partizan je osigurao titulu nikada ranije. Uspjeli su da sa 81 bodom budu prvi, dok je drugoplasirana Crvena zvezda imala tek 66 bodova. Treći je bio Sartid sa 58, a Obilić je u Evropu otišao sa 56. Zanimljivo da je Mladost iz Lučana ispala iako je u svojim redovima imala ubjedljivo najboljeg strijelca u prvenstvu Zorana Đuraškovića sa 27 golova.

Partizan je te sezone izgubio samo od Vojvodine, Zete i u jednom derbiju od Crvene zvezde, mada su kiksnuli u kupu gdje je Železnik u četvrtfinalu prošao na penale. U Evropi se igralo sa Santa Kolomom i Rapidom iz Beča i ispalo se u prvom kolu Kupa UEFA.

Kakvu karijeru je imao Nuhi?

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U seniorski fudbal je uplovio noseći dres Čukaričkog gdje je nastupao od 1997. do 2001. godine, da bi u ljetnom prelaznom roku napravio najveći korak u karijeri i potpisao za beogradski Partizan.

Već u prvoj sezoni (2001/02) osvojio je titulu prvaka države. Bio je licenciran i za evropske mečeve, pa je zaigrao i u Kupu UEFA u čuvenom meču protiv lisabonskog Sportinga. Uslijedila je pozajmica u Legiju iz Varšave, pa u Sartid Smederevo, da bi 2004. prešao u crnogorsku Zetu. Tamo je uspio da oživi karijeru i odigrao je preko 60 utakmica i postigao čak 11 golova.

Izvor: MN PRESS

Uslijedio je transfer u OFK Beograd gdje je proveo tri sezone i odigrao preko 70 mečeva kao jedan od najiskusnijih igrača u timu. Potom se vratio u Crnu Goru, gdje je sa ekipom Mogrena osvojio drugu šampionsku titulu u karijeri u sezoni 2010/11.

Igrao je još za Napredak iz Kruševca, BSK Borču i na kraju Kolubaru iz Lazarevca, gdje je konačno rekao zbogom fudbalu. Bio je član omladinske reprezentacije Jugoslavije za koju je zabilježio jedan zvaničan nastup.

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