Nekadašnji fudbaler Partizana i brojnih srpskih klubova Ajazdin Nuhi izvršio je samoubistvo sa 46 godina.

Izvor: MN PRESS

Tragične vijesti pogodile su srpski fudbal pošto je nekadašnji fudbaler Partizana i mladi reprezentativac SR Jugoslavije Ajazdin Nuhi izvršio samoubistvo sa 46 godina. Kako "Telegraf" navodi Nuhi se objesio i pronađen je u kući u Borči.

Nekadašnji defanzivni vezista rođen u Dragašu 1979. godine počeo je karijeru u Čukaričkom, a 2001. godine je prešao u Partizan. Proveo je dvije sezone u Partizanu koji ga je slao na pozajmice u Legiju iz Varšave i Sartid iz Smedereva prije nego što je potpisao za Zetu.

Vidi opis Bivši fudbaler Partizana Ajazdin Nuhi izvršio samoubistvo! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 12 / 12 AD

U Golubovcima je ostavio najveći trag uz igranje u OFK Beogradu. Nakon toga nastupao je za Mogren iz Budve, Napredak iz Kruševca, BSK iz Borče i Kolubaru. Završio je karijeru 2013. godine u Lazarevcu.

Sa Partizanom je 2002. godine osvojio prvenstvo SR Jugoslavije, a sa Mogrenom prvu ligu Crne Gore 2011. godine.

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