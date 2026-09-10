Nekadašnji fudbaler Partizana i brojnih srpskih klubova Ajazdin Nuhi izvršio je samoubistvo sa 46 godina.
Tragične vijesti pogodile su srpski fudbal pošto je nekadašnji fudbaler Partizana i mladi reprezentativac SR Jugoslavije Ajazdin Nuhi izvršio samoubistvo sa 46 godina. Kako "Telegraf" navodi Nuhi se objesio i pronađen je u kući u Borči.
Nekadašnji defanzivni vezista rođen u Dragašu 1979. godine počeo je karijeru u Čukaričkom, a 2001. godine je prešao u Partizan. Proveo je dvije sezone u Partizanu koji ga je slao na pozajmice u Legiju iz Varšave i Sartid iz Smedereva prije nego što je potpisao za Zetu.
Bivši fudbaler Partizana Ajazdin Nuhi izvršio samoubistvo!
U Golubovcima je ostavio najveći trag uz igranje u OFK Beogradu. Nakon toga nastupao je za Mogren iz Budve, Napredak iz Kruševca, BSK iz Borče i Kolubaru. Završio je karijeru 2013. godine u Lazarevcu.
Sa Partizanom je 2002. godine osvojio prvenstvo SR Jugoslavije, a sa Mogrenom prvu ligu Crne Gore 2011. godine.
Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!