Fudbalski klub Partizan sredinom septembra ne zna ko su mu starteri u odbrani, koja je neuigrana kao da je prije nekoliko dana počela pripreme, iako sezona traje već mjesec i po dana.

Izvor: MN PRESS

Partizan je poražen od Crvene zvezde, a sudijski kriterijum na koji su ukazali poslije utakmice nije jedini razlog za to. Ponovo je odbrana bila slabiji dio crno-bijelog tima, što nije nikakvo iznenađenje ako se ima u vidu da trener Saša Ilić već mjesecima ima probleme sa igračima na tim mjestima.

Crvena zvezda je prvi gol na meču postigla nakon ogromne greške, kada je kompletna odbrana Partizana dopustila da lopta padne na peterac, pred noge Bambe Dijenga. Nešto kasnije je Mirko Ivanić preokrenuo rezultat pogotkom sa bijele tačke, a penal je napravljen u srcu kaznenog prostora. Crno-bijeli smatraju da prekršaja nije bilo, tako je u prvi mah procijenio i Nenad Minaković, ali je reagovala VAR soba.

Vidi opis Saša Ilić zna problem, Partizan ga nije riješio: Poslije dva mjeseca u Humskoj mora sve iz početka Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 18 / 18 AD

Partizan je zbog kriterijuma na ovom meču "ušao u rat" sa Fudbalskim savezom Srbije, ali bi u Humskoj morali da preispituju i svoje uloge. Izostanak Nikole Simića na početku priprema bio je opravdan jer je igrao Evropsko prvenstvo za omladince, ali kašnjenje pojačanja na mjestu lijevog beka, kašnjenje zamjene za Milana Roganovića ili dolazak Sidnija Lime na mjesto štopera tek u finišu prelaznog roka nisu za pohvalu. Partizanova odbrana je neuigrana i tako će biti još neko vrijeme!

Čelnici Partizana nisu učinili uslugu Saši Iliću. U posljednje vrijeme smo od predsjednika kluba Rasima Ljajića čuli da javnost traži njihov ostanak jer je saznala ko bi mogao da ih naslijedi, od generalnog direktora Danka Lazovića vidjeli suze na utakmici crno-bijelih, a od sportskog direktora Radosava Petrovića crveni karton zbog protesta i trk u tunel tokom derbija protiv Zvezde. Bolje da smo vidjeli pojačanja, koja bi odbranu Partizana izdigla iz superligaškog prosjeka.

Ko može uigrati ovakav tim?

Na početku nove sezone, Partizan je gotovo svaki meč odigrao u drugačijem sastavu. Smjenjivali su se fudbaleri koji su glumili lijevog beka, rotirali se štoperi jer su greške bile očigledne i rezultati ispod očekivanja, a praktično je samo Roganović bio standardan u timu - dok nije prodat. Partizan je morao silno da improvizuje na prvih 13 mečeva u sezoni, pa smo napravili detaljan popis kako je to izgledalo. Kako se menjala odbrana Partizana:

Zemun - Roganović, Đurđević, Mitrović, Nvulu

UNA Štrasen - Roganović, Milić, Mitrović, Nvulu

Mačva - Roganović, Milić, Simić, Đurđević

UNA Štrasen - Đurđević, Simić, Mitrović, Petrović

IMT - Roganović, Milić, Simić, Đurđević

Tobol - Roganović, Simić, Mitrović, Đurđević

Tobol - Roganović, Milić, Mitrović, Đurđević

Radnički 1923 - Roganović, Milić, Simić, Đurđević

Hetafe - Roganović, Milić, Mitrović, Simić, Nvulu

Mladost - Nvulu, Milić, Mitrović, Milovanović

Hetafe - Roganović, Milić, Simić, Nvulu

OFK Beograd - Roganović, Milić, Simić, Nvulu

Crvena zvezda - Đurđević, Milić, Simić, Milovanović

Samo se jednom u ovoj sezoni desilo da posljednja linija Partizana na dva uzastopna meča bude u istom sastavu. Tu ekipu više nećemo gledati zajedno, jer je u međuvremenu prodat Milan Roganović, vjerovatno najkonstantniji igrač Partizana u posljednjoj liniji tokom uvodnog dijela nove sezone.

Kako će Partizan izgledati u nastavku sezone?

Crno-bijeli su finiš prelazno roka iskoristili da u klub stigne iskusni štoper Sidni Lima, koji je prethodnih sezona sa mnogo uspjeha igrao u Portugalu i čak bio kapiten Santa Klare. On je već debitovao za Partizan, pošto je dobio šansu u nastavku meča protiv Crvene zvezde.

Vjerovatno Lima nije jedini igrač koji će osvježiti posljednju liniju Partizana. Zbog toga što je Mario Jurčević i dalje povrijeđen, Stefan Petrović se nije dokazao, a Vukašin Đurđević, Samson Nvulu i Mateja Milovanović ne mogu dovijeka da krpe poziciju lijevog beka, treba očekivati pojačanje i na tom mjestu. Već se pominjao dolazak španskog fudbalera.

Vidi opis Saša Ilić zna problem, Partizan ga nije riješio: Poslije dva mjeseca u Humskoj mora sve iz početka Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 16 / 16

Ako se novi lijevi bek ustali na svojoj poziciji, a Sidni Lima na mjestu štopera, pored Nikole Simića za kojeg se očekuje da sa kapitenskom trakom oko ruke odigra ostatak sezone, crno-bijeli će imati znak pitanja samo pored mjesta desnog beka. Za tu poziciju konkurišu Vukašin Đurđević i Samson Nvulu, a može da je odigra čak i Stefan Milić.

To znači da će crno-bijeli u nastavku sezone izgledati potpuno drugačije nego na njenom početku. Utisak je da se izgubilo mjesto za Stefana Mitrovića koji je bio standardan, već smo pomenuli prodaju Roganovića, a u slučaju dolaska novog lijevog beka sve će manje biti potrebe da neki drugi fudbaleri nastupaju na tom mjestu.

Partizan će ponovo morati da se uigrava. Tim koji sredinom septembra ne zna ko su mu starteri na pozicijama u odbrani prvo mora da donese odluku o tome, a zatim da uigra fudbalere koji su se izborili za mjesto. Onda će valjda biti lakše i Saši Iliću, koji je svjestan da je Partizan u velikim problemima ovih dana.

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