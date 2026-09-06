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Saša Ilić: "Partizan je u velikim problemima, Zvezdi ovakva utakmica ne treba"

Saša Ilić: "Partizan je u velikim problemima, Zvezdi ovakva utakmica ne treba"

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Saša Ilić je na konferenciji za medije nakon 180. vječitog derbija ponovo pričao o kriterijumu suđenja i odlukama arbitra Nenada Minakovića u meču u kome je Crvena zvezda pobijedila 2:1.

Sasa ilic zvezdi ovakva utakmica ne treba Izvor: FK Partizan Beograd/Youtube

Saša Ilić je nakon 180. vječitog derbija odmah rekao da nije zadovoljan kritierijumom suđenja, a sa tim je počeo i konferenciju za medije. Partizan je na meču na "Marakani" poveo sa 1:0, a zatim je Crvena zvezda preokrenula. 

"Dobro veče. Prvo da čestitam Zvezdi na pobjedi, drugo da pohvalim moje igrače koji su odigrali izuzetno dobru utakmicu osim detalja u prvom dijelu. Kriterijum suđenja nije bio onakav kakav treba da bude. Ovo nije nikakvo opravdanje za to što smo izgubili. Vječiti derbi zaslužuje da sudija bude 50-50", rekao je Ilić na startu konferencije za medije. 

Kada su ga pitali šta je problem - kartoni, penal, faulovi...

"Sve si lijepo rekao, ali da napomenemo ovo posljednje. Ali ako je VAR zvao da bude penal i provjeravao se ja ne znam start u posljednjem trenutku kada je Vukotić izašao na Bađa, šta je to bilo. Vidi može sudija da procijeni da nije bio i da jeste bio, ali da neko pozove i da kaže. Druga stvar kriterijum suđenja povodom žutih kartona. 

Lukasen je napravio u prvom poluvremenu pet žutih kartona i poslije petog faula dobio žuti karton. Krunić koga ja izuzetno cijenim kao igrača je generalno napravio tri starta a imao je žuti karton. Što je mnogo, mnogo je. A i Elšnik. To je moje mišljenjje, ako vi mislite drugačije, recite mi", rekao je Saša Ilić. 

Pitali su ga i da li očekuje da će Partizan imati bolje suđenje u budućnosti. 

"Partizan je u velikim proiblemima i mislim da jedan veliki klub kao Crvena zvezda koja je deset godina prvak koja je po budžetu i kvalitetu iznad svih ostalih ekipa njoj ne treba ovakva vrsta suđenja. Tačka", dodao je.

Partizan imaa problem sa kriterijumom

Na ovoj utakmici su isključeni Ljubiša Ranković i Radoslav Petrović, a na ranijim mečevima je redovno neko sa klupe Partizana dobijao kartone i iskjučenja. 

"Pričam o današnjoj utakmici, prethodnih utakmica se nisam oglašavao. Možda zato što je ovo najveća... Možda se slažete ili ne, kriterijum nije bio na nivou. Pogotovo jer je Zvezda ispred svih kvalitetom i budžetom. Ako hoćemo realno, Zvezdi to nije potrebno. Nisam se oglašavao, ali možda sam sad malo i nervozan. Moram da kažem, bilo mi je pred očima. Isključeni su predstavnik kluba, direktor, pomoćni trener. To su emocije, možda mi pretjerujemo. Neću da ulazim u to da li su zasluženi. Trudiću se da to korigujem. Mi smo ljudi od krvi i mesa, imamo pravo da iznesemo svoje mišljenje", rekao je Ilić.

(MONDO)

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Navijači Partizana ispred juga nakon poraza
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

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Tagovi

Saša Ilić FK Crvena zvezda FK Partizan

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