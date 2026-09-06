Grobari dočekali igrače Partizana: Poslije poraza u vječitom derbiju ipak grmila pjesma na jugu

Navijači Partizana dočekali su igrače nakon poraza u 180. vječitom derbiju od Crvene zvezde.
Navijači Partizana nisu imali šta da zamjere igračima Partizana nakon odigranog 180. vječitog derbija. Iako je tim Partizana izgubio, Grobari su dočekali na jugu svoje igrače i burno ih pozdravili.
Crno-bijeli su golom Žea u 49. sekundi poveli, a zatim smo gledali preokret domaćina. Ipak, uprkos porazu i tome što je Partizan ostao u zoni ispadanja - evo kako su navijači prihvatili igrače:
Grobari su glasnom pjesmom pozdravili izabranike Saše Ilića koji su u posljednjih nekoliko minuta igre preko Žea mogli i do izjednačenja. Ovako će čekati naredno kolo i novi derbi meč sa Vojvodinom kako bi došli do novih bodova.
(MONDO)
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