Grobari dočekali igrače Partizana: Poslije poraza u vječitom derbiju ipak grmila pjesma na jugu

Navijači Partizana dočekali su igrače nakon poraza u 180. vječitom derbiju od Crvene zvezde.

Izvor: MONDO

Navijači Partizana nisu imali šta da zamjere igračima Partizana nakon odigranog 180. vječitog derbija. Iako je tim Partizana izgubio, Grobari su dočekali na jugu svoje igrače i burno ih pozdravili.

Crno-bijeli su golom Žea u 49. sekundi poveli, a zatim smo gledali preokret domaćina. Ipak, uprkos porazu i tome što je Partizan ostao u zoni ispadanja - evo kako su navijači prihvatili igrače:

Pogledajte 00:50 Navijači Partizana ispred juga nakon poraza Izvor: MONDO Izvor: MONDO

Grobari su glasnom pjesmom pozdravili izabranike Saše Ilića koji su u posljednjih nekoliko minuta igre preko Žea mogli i do izjednačenja. Ovako će čekati naredno kolo i novi derbi meč sa Vojvodinom kako bi došli do novih bodova.

(MONDO)

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