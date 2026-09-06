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Grobari dočekali igrače Partizana: Poslije poraza u vječitom derbiju ipak grmila pjesma na jugu

Grobari dočekali igrače Partizana: Poslije poraza u vječitom derbiju ipak grmila pjesma na jugu

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Navijači Partizana dočekali su igrače nakon poraza u 180. vječitom derbiju od Crvene zvezde.

Grobari docekali igrace partizana poslije derbija Izvor: MONDO

Navijači Partizana nisu imali šta da zamjere igračima Partizana nakon odigranog 180. vječitog derbija. Iako je tim Partizana izgubio, Grobari su dočekali na jugu svoje igrače i burno ih pozdravili.

Crno-bijeli su golom Žea u 49. sekundi poveli, a zatim smo gledali preokret domaćina. Ipak, uprkos porazu i tome što je Partizan ostao u zoni ispadanja - evo kako su navijači prihvatili igrače:

Pogledajte

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Navijači Partizana ispred juga nakon poraza
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

Grobari su glasnom pjesmom pozdravili izabranike Saše Ilića koji su u posljednjih nekoliko minuta igre preko Žea mogli i do izjednačenja. Ovako će čekati naredno kolo i novi derbi meč sa Vojvodinom kako bi došli do novih bodova.

(MONDO)

BONUS VIDEO:

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00:15
Sportski direktor Partizana Radosav Petrović isključen na derbiju
Izvor: MONDO/Dušan Ninković
Izvor: MONDO/Dušan Ninković

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Tagovi

FK Partizan FK Crvena zvezda

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