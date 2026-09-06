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Delije proslavile pobjedu u derbiju: Sjever "gorio" poslije trijumfa nad Partizanom

Delije proslavile pobjedu u derbiju: Sjever "gorio" poslije trijumfa nad Partizanom

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Crvena zvezda je savladala Partizan u osmom kolu Superlige Srbije, a navijači domaćeg tima su propisno proslavili jednu od najvažnijih pobjeda.

Navijaci zvezde slavili pobjedu nad partizanom Izvor: MONDO

Crvena zvezda je pobijedila Partizan 2:1 u 180. "vječitom" derbiju, a navijači domaćeg tima više su nego zadovoljni ishodom susreta. Na svojoj strani tribine slavili su uz baklje i pjesmu.

Fudbaleri Crvene zvezde su pobijedili Partizan i poslije trijumfa prišli Delijama kako bi sa njima proslavili trijumf u 180. "vječitom" derbiju. Na Sjeveru su se vijorile zastave, palile baklje i sve je bilo u crvenom tonu, baš kao što su boje kluba.

Pogledajte proslavu navijača Crvene zvezde: 

Pogledajte

00:30
fudbaleri Zvezde ispred severa nakon pobede
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

Orile su se pjesme i slavila se liderska pozicija na tabeli Superlige sa šest pobjeda iz šest mečeva. Posebnu čar proslavi dala je činjenica da je pobjeda ostvarena nad "vječitom" rivalom, a posebno u trenutku kad crno-bijeli ne stoje sjajno na tabeli domaćeg takmičenja.

Igrači Crvene zvezde sa zadovoljstvom su proslavili zajedno sa Delijama. Osim aplauza orile su se i pjesme crveno-bijelih. 

Bonus video: 

Pogledajte

01:34:23
Priča za medalju: Nenad Peruničić
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

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Tagovi

FK Crvena zvezda FK Partizan

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