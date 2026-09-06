Crvena zvezda je savladala Partizan u osmom kolu Superlige Srbije, a navijači domaćeg tima su propisno proslavili jednu od najvažnijih pobjeda.

Izvor: MONDO

Crvena zvezda je pobijedila Partizan 2:1 u 180. "vječitom" derbiju, a navijači domaćeg tima više su nego zadovoljni ishodom susreta. Na svojoj strani tribine slavili su uz baklje i pjesmu.

Fudbaleri Crvene zvezde su pobijedili Partizan i poslije trijumfa prišli Delijama kako bi sa njima proslavili trijumf u 180. "vječitom" derbiju. Na Sjeveru su se vijorile zastave, palile baklje i sve je bilo u crvenom tonu, baš kao što su boje kluba.

Pogledajte proslavu navijača Crvene zvezde:

Pogledajte 00:30 fudbaleri Zvezde ispred severa nakon pobede Izvor: MONDO Izvor: MONDO

Vidi opis Delije proslavile pobjedu u derbiju: Sjever "gorio" poslije trijumfa nad Partizanom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 18 / 18 AD

Orile su se pjesme i slavila se liderska pozicija na tabeli Superlige sa šest pobjeda iz šest mečeva. Posebnu čar proslavi dala je činjenica da je pobjeda ostvarena nad "vječitom" rivalom, a posebno u trenutku kad crno-bijeli ne stoje sjajno na tabeli domaćeg takmičenja.

Igrači Crvene zvezde sa zadovoljstvom su proslavili zajedno sa Delijama. Osim aplauza orile su se i pjesme crveno-bijelih.

Bonus video:

Pogledajte 01:34:23 Priča za medalju: Nenad Peruničić Izvor: MONDO Izvor: MONDO

(MONDO)