Dva igrača Partizana dobijaju srpski pasoš: Crno-bijeli rješavaju problem Saši Iliću

Najveći problem Saše Ilića pri sastavljanju tima je broj stranaca, koji će se uskoro smanjiti na optimalnu mjeru.

Izvor: MN PRESS

Fudbalski klub Partizan ima problem zbog broja fudbalera koji se u Srbiji i Superligi računaju kao stranci, ali bi to ubrzo moglo da se riješi. Već nekoliko dana zna se da je crnogorski štoper Stefan Milić ušao u proceduru dobijanja srpskog pasoša.

Po svemu sudeći, nije jedini koji se nalazi u toj proceduri. Kako prenosi "Maxbet Sport", srpski pasoš će uskoro dobiti i univerzalac Samson Nvulu. Fudbaler koji je u Humsku stigao kao centralni vezni kod Saše Ilića se izborio za minute na obje bekovske pozicije.

Ukoliko bi nakon Milića i nigerijski fudbaler dobio srpski pasoš, u Humskoj problema sa srancima više ne bi bilo. Tada bi ostali sa petoricom fudbalera koji nemaju pasoš Srbije ili neke od zemalja Evropske unije, a na tom spisku našli bi se Sidni Lima, Idrisu Baba, Demba Sek, Šaka Traore i Že. Jasno je da njih petorica ne bi mogli da budu istovremeno na terenu, ali sve ostale kombinacije bi bile dozvoljene.

Takav rasplet situacije značajno bi olakšao posao Saši Iliću, koji je za pojedine utakmice ove sezone morao da kombinuje kako bi uklopio svoj tim. Primjera radi, protiv OFK Beograda je na klupi za rezerve ostao Že i zatim dobio minute tek u finišu, da bi protiv Crvene zvezde bio starter ispred Samsona, Lime i Traorea.

Podjela srpskih pasoša nije novotarija u domaćem sportu. Prije samo nekoliko dana srpski pasoš dobio je bugarski fudbaler Kristijan Balov, iako je ovog ljeta pojačao Crvenu zvezdu. Ranije su i brojni drugi sportisti, posebno igrači Crvene zvezde i Partizana u fudbalu i košarci dobijali pasoše da se ne bi računali kao stranci.