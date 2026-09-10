SNSD protiv suspenzije paralelnih veza: "Nećemo se zbog Sarajeva svađati sa Srbijom"

Klub poslanika SNSD-a odbacio je inicijativu za suspenziju specijalnih i paralelnih odnosa Republike Srpske i Srbije, poručivši da će ih dodatno jačati.

Izvor: Parlament FBiH

Klub poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH odbacio je inicijativu za suspenziju specijalnih i paralelnih odnosa Republike Srpske i Srbije, poručivši da neće prekidati niti smanjivati odnose sa Srbijom zbog političkih stavova iz Sarajeva.

Iz SNSD-a su ocijenili da je riječ o "jalovom pokušaju sarajevskih političara da uz pomoć stranaca ograničavaju ustavna prava Republike Srpske i prekrajaju Dejtonski sporazum".

"Nećemo prekidati, niti smanjivati svoje odnose sa Srbijom zato što to nekome u Sarajevu smeta", poručeno je iz Kluba poslanika SNSD-a.

Naveli su da Ustav BiH izričito omogućava entitetima uspostavljanje posebnih paralelnih odnosa sa susjednim državama.

"Prema tome, oni danas traže od stranaca da suspenduju nešto što je dozvoljeno upravo Ustavom BiH. Ako im je do Ustava i Dejtona, neka ih prvo počnu poštovati", istakli su iz SNSD-a.

Poručili su da će Republika Srpska dodatno razvijati i jačati odnose sa Srbijom.

"Srbija je partner Republike Srpske, a to pravo nam ne može ukinuti nijedna politička inicijativa iz Sarajeva, niti bilo kakav pritisak stranaca", naveli su poslanici SNSD-a.

Dodali su da će Republika Srpska čuvati svoja prava, a da će ih SNSD, kako su istakli, "dosljedno braniti".

Inicijativa upućena na više od 800 adresa

Inicijativu za hitno preispitivanje i privremenu suspenziju Sporazuma o uspostavljanju specijalnih i paralelnih odnosa između Srbije i Republike Srpske pokrenuli su poslanici u Predstavničkom domu iz Federacije BiH.

Njih 14 uputilo je inicijativu na više od 800 adresa u Evropi, SAD i Velikoj Britaniji.

U inicijativi tvrde da se Sporazum koristi u svrhu ugrožavanja suvereniteta i političke nezavisnosti BiH, kao i za negiranje presuda međunarodnih sudova.

SNSD, s druge strane, smatra da bi eventualna suspenzija sporazuma predstavljala ograničavanje prava Republike Srpske koja su predviđena Ustavom BiH.