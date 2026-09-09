Čović o veličanju Mladića: "Krivični zakon BiH vrlo je jasan"

Dragan Čović rekao je da je Krivični zakon BiH jasan kada je riječ o odnosu prema zločinima i veličanju pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca.

Izvor: SRNA/Sanja Bjelica

Predsjednik Hrvatskog narodnog sabora i HDZ-a BiH Dragan Čović poručio je da je Krivični zakon BiH vrlo jasan kada je riječ o odnosu prema zločinima i veličanju pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca.

Čović je o ovoj temi govorio u Grabovici kod Mostara, odgovarajući na pitanja novinara o veličanju Ratka Mladića i prisustvu političkog vrha Republike Srpske njegovoj sahrani.

Govoreći o žrtvama rata, Čović je istakao da posebno razumije patnju porodica koje su izgubile svoje najbliže.

„Majke i žene najveća su žrtva svakog rata. One najviše nose direktne patnje, uglavnom nisu nosile uniforme i oružje, a patnja je išla preko njihovih leđa i moramo razumjeti svaku majku koja žali za svojima“, kazao je Čović, a prenosi Oslobođenje.

Čović je naglasio da je suočavanje sa prošlošću neophodno kako bi društvo moglo da se okrene budućnosti.

„Dok ne raščistimo s prošlošću, bojim se da ćemo biti zakopani u blatu prošlosti, što nije dobro“, naglasio je Čović.

Na pitanje da li bi osobe koje veličaju pravosnažno osuđene ratne zločince trebalo krivično da odgovaraju, Čović je odgovorio da za to već postoji jasan zakonski okvir.

„Tu ne treba ništa dodavati. Krivični zakon vrlo je jasan. BiH je pravna država, poštujemo li je ili ne, to je pitanje, ali tamo je vrlo precizno napisano kakav je odnos svakoga od nas kada je u pitanju zločin“, rekao je Čović.

Čović je izjave dao u srijedu u Grabovici, gdje je obilježena 33. godišnjica zločina nad hrvatskim civilima.