logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Čović o veličanju Mladića: "Krivični zakon BiH vrlo je jasan"

Čović o veličanju Mladića: "Krivični zakon BiH vrlo je jasan"

Autor Haris Krhalić
0

Dragan Čović rekao je da je Krivični zakon BiH jasan kada je riječ o odnosu prema zločinima i veličanju pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca.

Čović: „Krivični zakon BiH vrlo je jasan“ Izvor: SRNA/Sanja Bjelica

Predsjednik Hrvatskog narodnog sabora i HDZ-a BiH Dragan Čović poručio je da je Krivični zakon BiH vrlo jasan kada je riječ o odnosu prema zločinima i veličanju pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca.

Čović je o ovoj temi govorio u Grabovici kod Mostara, odgovarajući na pitanja novinara o veličanju Ratka Mladića i prisustvu političkog vrha Republike Srpske njegovoj sahrani.

Govoreći o žrtvama rata, Čović je istakao da posebno razumije patnju porodica koje su izgubile svoje najbliže.

„Majke i žene najveća su žrtva svakog rata. One najviše nose direktne patnje, uglavnom nisu nosile uniforme i oružje, a patnja je išla preko njihovih leđa i moramo razumjeti svaku majku koja žali za svojima“, kazao je Čović, a prenosi Oslobođenje.

Čović je naglasio da je suočavanje sa prošlošću neophodno kako bi društvo moglo da se okrene budućnosti.

„Dok ne raščistimo s prošlošću, bojim se da ćemo biti zakopani u blatu prošlosti, što nije dobro“, naglasio je Čović.

Na pitanje da li bi osobe koje veličaju pravosnažno osuđene ratne zločince trebalo krivično da odgovaraju, Čović je odgovorio da za to već postoji jasan zakonski okvir.

„Tu ne treba ništa dodavati. Krivični zakon vrlo je jasan. BiH je pravna država, poštujemo li je ili ne, to je pitanje, ali tamo je vrlo precizno napisano kakav je odnos svakoga od nas kada je u pitanju zločin“, rekao je Čović.

Čović je izjave dao u srijedu u Grabovici, gdje je obilježena 33. godišnjica zločina nad hrvatskim civilima.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Dragan Čović Ratko Mladić

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ