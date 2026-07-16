Čović tvrdi da je BiH došla "pred zid" i da se OHR treba zatvoriti

Lider HDZ-a BiH Dragan Čović izjavio je da je BiH došla "pred zid" i da Kancelarija visokog predstavnika (OHR) mora nestati i ugasiti se, jer će samo u tom slučaju BiH imati napredak.

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Čović je ocijenio da je došlo vrijeme da se kaže da evropski put i nekakav poseban visoki predstavnik, koji ima ovlaštenja u BiH, više nemaju mjesta zajedno.

On je izrazio uvjerenje da je došlo vrijeme da se jasno definiše mandat visokog predstavnika koji će imati prelazni karakter, te definisati ovlaštenja koja ne mogu biti bonska.

Čović je istakao da su sva dosadašnja bonska ovlaštenja napravila štetu BiH.

"Ona su motivisala neke među nama da stalno budu u sukobu i da sami ne tražimo rješenja u BiH. Ključno je da nakon ovih izbora oni koji budu većina u parlamentima i koji mogu uspostaviti vlast preuzmu odgovornost, a ne da čekaju da neko umjesto nas donosi zakone, nameće rješenja", dodao je Čović.

Komentarišući činjenicu da BiH prvi put ima vršioca dužnosti visokoga predstavnika, Čović je izrazio nadu da će to biti posljednji, ali da se postavlja pitanje kako neko može biti vršilac dužnosti.

On je naveo da Kristijan Šmit ništa dobro nije napravio, a Hrvatima je napravio samo štetu.

Čović očekuje da jednog dana neko dođe sa ovlaštenjima da poništi sve odluke visokih predstavnika, jer to, kako kaže, niko drugi ne može učiniti osim jedne takve institucije.

"Došli smo pred zid i moramo razumjeti da ponovo moramo sami pronaći rješenja. Svaka čast prijateljima, ali mi imamo odgovornost za BiH. Svugdje je uloga visokog predstavnika predstavljena kao ključna. Kako će se onda otvoriti vrata pregovaračkog procesa ili krenuti u nove reformske aktivnosti dok imate takvu instituciju? Ona mora nestati i ugasiti se", poručio je Čović.

Na opasku da se bošnjački politički predstavnici najviše zalažu za suverenitet BiH, a istovremeno svim silama nastoje zadržati OHR, Čović je rekao da bi to, da nije tužno i žalosno, bilo smiješno.

"Kako možete govoriti o suverenitetu svoje zemlje, a predali ste ga u ruke jednog čovjeka koji umjesto vas može donositi izmjene ustava i zakone, smjenjivati i imenovati ljude, te prilagođavati Izborni zakon kako bi se u jednom trenutku uspostavila vlast ad hok", rekao je Čović za TV Herceg-Bosna.

On je istakao da je traganje za nadnacionalnim konceptom građanske BiH uzaludan posao i zabluda iz koje treba što prije izaći.

Čović je ocijenio da je dobro što je u Hrvatskom saboru donesena Rezolucija o političkom osnaživanju Hrvata u BiH i da je takav dokument dobrodošao kako bi svi razumjeli koliko je položaj hrvatskog naroda zabrinjavajući.

On je istakao da Hrvati treba da imaju onoliko koliko su zaslužili i koliko im pripada, a ne onoliko koliko im neko drugi odredi.