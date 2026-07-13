Dodik i Čović: "Poništiti sve odluke visokih predstavnika"

Predsjednici SNSD-a Milorad Dodik i HDZ-a BiH Dragan Čović izjavili su u Mostaru da su saglasni u stavu da treba poništiti sve odluke visokih predstavnika.

Izvor: SRNA/Sanja Bjelica

Predsjednici SNSD-a Milorad Dodik i HDZ-a BiH Dragan Čović izjavili su u Mostaru da su saglasni u stavu da treba poništiti sve odluke visokih predstavnika.

Dodik je naglasio da SNSD neće odustati od toga.

"Taj neki Savjet za primjenu mira /PIK/ uopšte ne postoji, sve odluke PIK-a bile su protiv dugoročne stabilnosti i oni su otimači prava konstitutivnih naroda", rekao je Dodik na konferenciji za novinare nakon sastanka delegacije dvije stranke.

Lider SNSD-a je ukazao da je u Aneksu 10 propisano kako se bira visoki predstavnik, a to je da ga biraju potpisnice, a imenuje Savjet bezbjednosti UN.

"Oni su otimači i ne mogu upravljati nama", poručio je Dodik.

On je naglasio da ne postoji vršilac dužnosti visokog predstavnika.

Čović je rekao da je potrebno staviti van snage sve odluke koje su donosili visoki predstavnici.

"BiH mora preuzeti odgovornost kroz izvršnu i zakonodavnu vlast", naglasio je Čović.

Izvor: Nataša Čerimidžić/Srna

Predsjednici HDZ-a i SNSD-a Dragan Čović i Milorad Dodik ocijenili su nakon sastanka stranačkih delegacija u Mostaru da je saradnja dvije stranke bila dobra i da će biti nastavljena.

"Saradnja koju smo uspostavili funkcioniše jako dobro i želimo da tako ostane i nakon izbora. Predsjedavajuća Savjeta ministara nas je upoznala šta još možemo riješiti na Savjetu ministara. Uvijek smo tražili rješenja, nikada na štetu trećeg, već uvijek dogovorom. Postoje razlike u nekim pitanjima, ali smo nastojali da ne budu vidljivi. Do sada smo uvijek znali naći put kako napraviti dogovor", izjavio je Čović na konferenciji za novinare nakon sastanka.

Dodik je naveo da je sastanak bio prilika da se pogleda šta je urađeno i kako dalje.

"Naša saradnja je bila dobra, uspjeli smo da radimo tako da ne radimo jedni protiv drugih, a nismo bili ni protiv bilo koga. Dali smo doprinos da se sačuva mir i uradi šta je moguće, mada je u BiH zavladala jedna međunarodna mafija koja je smjenjivala i imenovala i nismo sigurni da je ovome kraj", rekao je Dodik.

Predsjednik HDZ BiH Dragan Čović izjavio je da su predstavnici SNSD-a i ove partije jasno pozicionirali političke ciljeve uoči narednih opštih izbora u BiH.

"Kratko smo prezentovali što misli HDZ da radi u ovom vremenu, kakav rezultat očekuje, a slično nešto smo čuli i od kolega iz SNSD-a. Nastavljamo dalje da radimo", rekao je Čović na konferenciji za novinare nakon sastanka delegacija HDZ-a i SNSD-a.

Prema njegovim riječima, na sastanku je razgovarano i o tome kako napraviti dogovor o budućem funkcionisanju izvršnih i zakonodavnih organa.

"Drago mi je da su sve kolege koje su danas ovdje bile u stalnoj komunikaciji, nastavićemo tako i dalje. Nama je ostalo 80-ak dana do izbora, tako da o tome i ne smijemo puno pričati, da ne prekršimo neki zakon", kaže Čović.