Fudbalski klub Partizan se oprostio od Ajazdina Nuhija emotivnim riječima i prisjećanjem na osvojenu titulu, ali i meč sa Sportingom iz Lisabona kada je čuvao Kristijana Ronalda.

Izvor: MN PRESS

Fudbalski klub Partizan emotivno se oprostio od svog nekadašnjeg fudbalera Ajazdina Nuhija koji je sa 46 godina počinio samoubistvo. Nekadašnji vezista brojnih domaćih klubova i mladi reprezentativac Jugoslavije pronađen je mrtav u svojoj kući u Borči. Sa crno-bijelima osvojio je šampionsku titulu 2002. godine.

U Partizan je stigao iz Čukaričkog, a nakon igranja u crno-bijelom dresu oprobao se i u inostranstvu kao fudbaler Legije iz Varšave. Igrao je i na kultnom evropskom meču sa Sportingom iz Lisabona gdje je između ostalog čuvao i Kristijana Ronalda.

Oproštaj Partizana od Ajazdina Nuhija

Vidi opis Partizan se oprostio od Ajazdina Nuhija: Na JNA se sjetili kako je čuvao Kristijana Ronalda Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 9 / 9 AD

"Fudbalski klub Partizan sa velikom tugom oprašta se od svog nekadašnjeg fudbalera Ajazdina Nuhija, koji nas je danas napustio u 46. godini života. Nuhi je u crno-bijelom dresu odigrao 29 utakmica i bio dio generacije koja je 2002. godine osvojila titulu šampiona države. Za Partizan je nastupao i na evropskoj sceni, između ostalog u utakmici protiv Sportinga iz Lisabona.

Po odlasku iz Partizana, 2004. godine prešao je u Zetu, a tokom karijere nastupao je i za OFK Beograd, Mogren, Napredak iz Kruševca, BSK Borču i Kolubaru, u kojoj je 2013. godine završio igračku karijeru. Fudbalski klub Partizan upućuje najiskrenije saučešće porodici, prijateljima i svima koji su ga poznavali. Počivaj u miru", stoji u oproštaju Partizana.

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