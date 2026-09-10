Partizan se oprostio od Ajazdina Nuhija: Na JNA se sjetili kako je čuvao Kristijana Ronalda

Fudbalski klub Partizan se oprostio od Ajazdina Nuhija emotivnim riječima i prisjećanjem na osvojenu titulu, ali i meč sa Sportingom iz Lisabona kada je čuvao Kristijana Ronalda.
Fudbalski klub Partizan emotivno se oprostio od svog nekadašnjeg fudbalera Ajazdina Nuhija koji je sa 46 godina počinio samoubistvo. Nekadašnji vezista brojnih domaćih klubova i mladi reprezentativac Jugoslavije pronađen je mrtav u svojoj kući u Borči. Sa crno-bijelima osvojio je šampionsku titulu 2002. godine.
U Partizan je stigao iz Čukaričkog, a nakon igranja u crno-bijelom dresu oprobao se i u inostranstvu kao fudbaler Legije iz Varšave. Igrao je i na kultnom evropskom meču sa Sportingom iz Lisabona gdje je između ostalog čuvao i Kristijana Ronalda.
Oproštaj Partizana od Ajazdina Nuhija
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"Fudbalski klub Partizan sa velikom tugom oprašta se od svog nekadašnjeg fudbalera Ajazdina Nuhija, koji nas je danas napustio u 46. godini života. Nuhi je u crno-bijelom dresu odigrao 29 utakmica i bio dio generacije koja je 2002. godine osvojila titulu šampiona države. Za Partizan je nastupao i na evropskoj sceni, između ostalog u utakmici protiv Sportinga iz Lisabona.
Po odlasku iz Partizana, 2004. godine prešao je u Zetu, a tokom karijere nastupao je i za OFK Beograd, Mogren, Napredak iz Kruševca, BSK Borču i Kolubaru, u kojoj je 2013. godine završio igračku karijeru. Fudbalski klub Partizan upućuje najiskrenije saučešće porodici, prijateljima i svima koji su ga poznavali. Počivaj u miru", stoji u oproštaju Partizana.
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