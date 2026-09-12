"Ne volim da pominjem imena, ali njegovo moram": Saša Ilić o najboljem igraču Vojvodine

Trener Partizana Saša Ilić naglasio ime Dejana Zukića, kapitena Vojvodine koji će predvoditi Novosađane u nedjelju u derbiju u Humskoj.

Izvor: Bane T. Stojanović / ATA images / MN Press

Trener Partizana Saša Ilić naglasio je kvalitete Vojvodine pred njeno gostovanje na stadionu crno-bijelih u Humskoj (nedjelja, 17 časova).

"Vojvodina bilježi izuzetne rezultate u posljednje vrijeme, ima pojedince koji mogu da potezom riješe meč, izuzetno su stabilni 'pozadi'. Čeka nas teška utakmica, ali igramo na svom stadionu, pred svojim navijačima i moramo da budemo ti koji će tražiti tri boda."

Novosađani stižu u Humsku kao drugoplasirani na tabeli, sa bodom manje i odigranom utakmicom više od lidera Zvezde, kao i sa 11 bodova više i odigranom utakmicom više u odnosu na Partizan.

Da li je Partizanov meč "biti ili ne biti"?

"Uvijek je u Partizanu 'biti ili ne biti'. Jeste bitna, nije najbitnija utakmica jer je prvenstvo dugo i ima još puno utakmica do kraja. Vojvodina je dovela ove godine mnogo kvalitetnih igrača, mnogo njih i iz inostranstva koji su prethodnih godina bili najkvalitetniji u našoj ligi. Promijenili su i trenera, Marko Savić je polako postavio svoj način rada i to se vidi kroz rezultate. O Vojvodini pričam o superlativu, ali moramo da budemo svjesni da smo mi Partizan, da igramo pred našim navijačima i u posljednje tri utakmice izgledamo bolje na terenu, iako nas ne prate rezultati".

Saša Ilić o radu Marka Savića u Vojvodini

Izvor: Elmedin Hajrovic/ATAImages

Šta je to donio Marko Savić u odnosu na prethodni period pod Miroslavom Tanjgom, bivšim trenerom Voše?

"Ništa specijalno, imam izuzetno mišljenje o Tanjgi. Nije imao sreće na žrijebu za kvalifikacije za Evropu, poslije je platio danak i bio smijenjen. Vojvodina hoće da igra fudbal, ako im daš prostora mogu da te ugroze", kazao je Ilić.

Voša od dolaska Marka Savića ima skor od pet pobjeda, uz poraz na revanšu Ajaksu i na gostovanju Novom Pazaru.

Ilić naglasio kapitena Voše Zukića

Izvor: Bane T. Stojanovic/ATAIMAGES

Na tom mjestu je Ilić uradio ono što inače ne voli - naglasio je kvalitete jednog igrača protivnika, kapitena Vojvodine Dejana Zukića.

"Ne volim da pominjem imena, ali imaju Zukića koji je i golgeterski izuzetno raspoložen. Na njega moramo da obratimo pažnju, kao i na druge igrače Vojvodine".

Kakva je situacija sa "rovitima" Dembom Sekom i Milanom Vukotićem?

"Imamo određenih problema, Sek i Vukotić nisu trenirali punim intenzitetom ove nedjelje. Obojica nam znače, igraju na visokom nivou u posljednje vrijeme, ali zdravlje je na prvom mjestu. Vidjećemo poslije treninga. Biće u konkurenciji za sastav, a vidjećemo zavisno od razvoja situacije koliko će biti na terenu."

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