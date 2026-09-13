Vojvodina pobijedila Partizan i ostavila ga na dnu: Spektakularan derbi Superlige u Humskoj

Derbi kola u Superligi Srbije igrali su Partizan i Vojvodina, a vidjeli smo pet golova i pobjedu gostiju.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Partizana nastavili su sa porazima u domaćem prvenstvu i sada ih imaju čak pet na samo osam odigranih mečeva. Crno-bijeli su ovog puta pred svojim navijačima poraženi od Vojvodine (3:2), koja je već na poluvremenu imala dva gola prednosti zahvaljujući Milanu Kolareviću i potpunom amaterizmu u odbrani svog današnjeg rivala.

Saša Ilić je dvije prinudne promjene napravio u finišu prvog dijela meča, pa još dvije taktičke na poluvremenu i Partizan je tada počeo mnogo bolje da igra. Smanjio je zaostatak preko Erika Kojzeka, imao još nekoliko dobrih situacija pred golom rivala, čak i priliku da izjednači, ali... Bezazlen napad Vojvodine i loš šut Lazara Ranđelovića u gol su zajedno sproveli Stefan Petrović i Stefan Milić, defanzivci koji su pokušali da blokiraju udarac.

Tada je sve bilo jasno, pa Partizanu ni gol Erika Kojzeka u nadoknadi nije pomogao da izbjegne peti poraz u sezoni. Veoma loša sezona za crno-bijele, a tek je polovina septembra...

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