Saša Ilić: "Da li Partizan dovodi beka? Moramo da budemo svjesni jedne stvari"

Trener Partizana rekao kako stoje stvari o aktivnostima crno-bijelih u prelaznom roku.

Izvor: MN PRESS

Saša Ilić rekao je da nije izvjesno da će Paritzan u ovom trenutku dovesti lijevog beka, već da je realnije da se to dogoditi u budućnosti.

"Moramo da budemo svjesni da Partizan mora lijepo da razmisli. U situaciji smo da imamo veliki zaostatak u odnosu na ekipe iz vrha tabele i borićemo se. Iako razmišljamo o tome, za sada nije siguran dolazak lijevog beka, u budućnosti - vidjećemo. Vjerujem u svakog igrača koji će istrčati na teren na toj poziciji i da će dati maksimum da Partizan ostvari dobre rezultate", kazao je Ilić pred superligaški derbi protiv Vojvodine.

Ukazao je Ilić na to da Partizan prolazi kroz komplikovan trenutak i da aktivno razmišlja kako da "riješi" poziciju na kojoj je ovog ljeta igrao veliki broj igrača - Samson Nvulu, Vukašin Đurđević, Mateja Milovanović, Stefan Petrović...

"Ponoviću vam da smo svi svjesni u kakvoj se situaciji nalazi FK Partizan i da je i ova godina period stabilizacije, iako bismo svi voljeli da radimo uporedo neke stvari. Teško je stabilizovati finansije i pojačati se da budeš konkurentan u prvenstvu i probati da igraš evro-takmičenja. Razmišljamo zajedno, mnogo igrača smo promijenili na poziciji lijevog beka, kao i desnog beka od kada je otišao Roganović".

"Lima ima lidersku crtu"

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Saša Ilić u 180. vječitom derbiju je uveo u igru Sidnija Limu (29), novog štopera kojim je veoma zadovoljan za kratko vrijeme saradnje.

"Kad smo skautirali Limu, zapazili smo stvari koje su se ispostavile tačnim - da dolazi iz Portugala kao kapiten Santa Klare i da ima liderske sposobnosti. U derbiju je igrao 25-30 minuta i zadovoljan sam kako je odigrao, kao i radom na treningu njega i ostatka ekipe. Iako je kratak period, mislim da će biti od velike koristi našoj ekipi", rekao je Ilić.

Govorio je trener Partizana i o nedjeljnom derbiju protiv Vojvodine, posebno naglasivši kvalitet najboljeg igrača Vojvodine. Takođe, naglasio je da ne mijenja svoj stav o suđenju na derbiju protiv Zvezde prošlog vikenda.

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