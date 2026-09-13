Marko Savić: "Dosta stvari ne valja, ali ovako se igra derbi"

Trener fudbalera Vojvodine Marko Savić čestitao je svojim igračima na pobjedi nad Partizanom, ali je istakao da i dalje ima mnogo stvari zbog kojih nije zadovoljan.

Izvor: Arena Sport/ Printscreen

Vojvodina je prva na tabeli! Nakon pobjede nad Partizanom u Humskoj 3:2 (2:0) tim Marka Savića koji nije na najbolji način počeo sezonu sada je na vrhu tabele. Makar dok Crvena zvezda ne završi svoj meč "lale" će ostati na vrhu, a Marko Savić je mogao da bude zadovoljan viđenim poslije utakmice.

Poslije pet godina Vojvodina je uspjela da pobijedi crno-bijele u gostima, a istakao je trener crveno-bijelog tima da je i Partizan imao svoje šanse.

"Ne bih sada to mogao da kažem. Derbi je specifična utakmica, mnogo je tenzija. Mi smo stvarali šanse, stvarao ih je i Partizan. Bili smo dobri, čestitke igračima i navijačima na pobjedi. Što se tiče ove utakmice arhiviramo je, već se spremamo za IMT, mnogo nam je bitna utakmica i pozivam navijače da dođu na stadion i da nas podrže jer nam je bitno da igramo dobro u kontinuitetu", naglasio je on za "Arenu sport".

Upitan je i čime to nije zadovoljan nakon ovog meča:

"Dosta stvari nije bilo dobro, ali je bila dobra energija, želja, volja, ovako se igra derbi. Na to sam jako ponosan na igrače kako su to odradili", završio je Marko Savić.

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