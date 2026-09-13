logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Marko Savić: "Dosta stvari ne valja, ali ovako se igra derbi"

Marko Savić: "Dosta stvari ne valja, ali ovako se igra derbi"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Trener fudbalera Vojvodine Marko Savić čestitao je svojim igračima na pobjedi nad Partizanom, ali je istakao da i dalje ima mnogo stvari zbog kojih nije zadovoljan.

Marko Savić o utakmici Partizan Vojvodina Izvor: Arena Sport/ Printscreen

Vojvodina je prva na tabeli! Nakon pobjede nad Partizanom u Humskoj 3:2 (2:0) tim Marka Savića koji nije na najbolji način počeo sezonu sada je na vrhu tabele. Makar dok Crvena zvezda ne završi svoj meč "lale" će ostati na vrhu, a Marko Savić je mogao da bude zadovoljan viđenim poslije utakmice.

Poslije pet godina Vojvodina je uspjela da pobijedi crno-bijele u gostima, a istakao je trener crveno-bijelog tima da je i Partizan imao svoje šanse.

"Ne bih sada to mogao da kažem. Derbi je specifična utakmica, mnogo je tenzija. Mi smo stvarali šanse, stvarao ih je i Partizan. Bili smo dobri, čestitke igračima i navijačima na pobjedi. Što se tiče ove utakmice arhiviramo je, već se spremamo za IMT, mnogo nam je bitna utakmica i pozivam navijače da dođu na stadion i da nas podrže jer nam je bitno da igramo dobro u kontinuitetu", naglasio je on za "Arenu sport".

Upitan je i čime to nije zadovoljan nakon ovog meča:

"Dosta stvari nije bilo dobro, ali je bila dobra energija, želja, volja, ovako se igra derbi. Na to sam jako ponosan na igrače kako su to odradili", završio je Marko Savić.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Pročitajte i ovo:

Tagovi

FK Partizan fudbal FK Vojvodina Marko Savić treneri Superliga Srbije

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC