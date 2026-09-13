Nastavlja se agonija Partizana koji u prvih osam mečeva Superlige ima čak pet poraza.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAImages/sofascore.com

Fudbaleri Partizana i Vojvodine odigrali su meč koji se najviše čekao u 9. kolu Superlige Srbije, a prilično dobro popunjene tribine u Humskoj vidjele su još jedan neuspjeh svojih ljubimaca. Navijači Partizana razočarani su otišli sa stadiona jer Partizan nakon prvih osam mečeva u domaćem prvenstvu ima učinak od dvije pobjede, jednog remija i čak pet poraza.

Situacija je već dugo alarmantna, a sada bi mogla da postane i katastrofalna. Partizan je pretposljednji tim na tabeli sa samo sedam osvojenih bodova, a jedini lošiji je Zemun - koji je jedini bod osvojio baš protiv crno-bijelih u prvoj rundi tekućeg šampionata.

Vidi opis Partizan je pretposljednji u Superligi Srbije: Humska ne pamti kad je bilo ovoliko loše Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 11 11 / 11

Ekipa Radničkog iz Niša osvojila je bod više od Partizana uz isti broj odigranih utakmica, dok je Mačva za bod uspješnija uz utakmicu više. Ujedno, tu se i završava spisak timova koji su trenutno u zoni ispadanja jer i na kraju tekuće sezone četiri tima idu u niži rang srpskog fudbala, odnosno Prvu ligu Srbije.

Sa druge strane, Vojvodina je treći tim koji je odnio cijeli plen iz Humske. Prije njih su to uradili IMT i kragujevački Radnički, dok su Partizan na svom terenu u prethodnom periodu pobjeđivali Mladost iz Lučana i Crvena zvezda upravo u prethodnom kolu. Vojvodini tri boda iz Humske mnogo znače jer bar na nekoliko sati Novosađani preuzimaju prvo mjesto na tabeli. Pogledajte kakvo je stanje:







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