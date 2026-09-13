Nastavlja se agonija Partizana koji u prvih osam mečeva Superlige ima čak pet poraza.
Fudbaleri Partizana i Vojvodine odigrali su meč koji se najviše čekao u 9. kolu Superlige Srbije, a prilično dobro popunjene tribine u Humskoj vidjele su još jedan neuspjeh svojih ljubimaca. Navijači Partizana razočarani su otišli sa stadiona jer Partizan nakon prvih osam mečeva u domaćem prvenstvu ima učinak od dvije pobjede, jednog remija i čak pet poraza.
Situacija je već dugo alarmantna, a sada bi mogla da postane i katastrofalna. Partizan je pretposljednji tim na tabeli sa samo sedam osvojenih bodova, a jedini lošiji je Zemun - koji je jedini bod osvojio baš protiv crno-bijelih u prvoj rundi tekućeg šampionata.
Partizan je pretposljednji u Superligi Srbije: Humska ne pamti kad je bilo ovoliko loše
Ekipa Radničkog iz Niša osvojila je bod više od Partizana uz isti broj odigranih utakmica, dok je Mačva za bod uspješnija uz utakmicu više. Ujedno, tu se i završava spisak timova koji su trenutno u zoni ispadanja jer i na kraju tekuće sezone četiri tima idu u niži rang srpskog fudbala, odnosno Prvu ligu Srbije.
Sa druge strane, Vojvodina je treći tim koji je odnio cijeli plen iz Humske. Prije njih su to uradili IMT i kragujevački Radnički, dok su Partizan na svom terenu u prethodnom periodu pobjeđivali Mladost iz Lučana i Crvena zvezda upravo u prethodnom kolu. Vojvodini tri boda iz Humske mnogo znače jer bar na nekoliko sati Novosađani preuzimaju prvo mjesto na tabeli. Pogledajte kakvo je stanje:
Standings provided by Sofascore
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