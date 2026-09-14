Heroj Voše nakon pobjede u Humskoj: "Sanjamo pun 'Karađorđe', vjerujemo da će postati java"

Krilni napadač Milan Kolarević pozvao navijače Vojvodine da pomognu ekipi u borbi za šampionsku titulu.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Vojvodine savladali su Partizan (3:2) u Humskoj i nastavili potjeru za Crvenom zvezdom, koja je i dalje lider šampionata uz jedan odigran meč manje. Ipak, novoadski tim vjeruje da bi ove sezone mogao da ugrozi ekipu koja već godinama osvaja trofej u Superligi Srbije, a igrači Voše smatraju da bi i malo pomoći sa tribina dobro došlo u toj borbi.

Nakon što je postigao dva gola u Humskoj, talentovani krilni napadač Milan Kolarević je govorio o velikoj pobjedi u Beogradu, ali i očekivanjima pred naredni meč u kojem će Vojvodina ponovo imati težak ispit.

"Uvijek na prvom mjestu mi je pobjeda. Tri boda za Vojvodinu, pa sve ostalo. Naravno, osjećaj je svaki put isti kada dam gol - fantastičan. Jednostavno, za to radim, za to se borim. I, naravno, bez ekipe ne bi to moglo. Nadam se da sam doprinio što više ovoj pobjedi i da ću nastaviti ovako", rekao je Milan Kolarević za klupski sajt nakon pobjede, prije nego što je upitan da li su ovakvi golovi posebni: "To ću ostaviti za sebe, ali svaki gol mi je isto važan. Naravno, lijepo je postići gol protiv Zvezde i Partizana, ali gledam to isto".

Smatra fudbaler Vojvodine da je njegov tim zaslužio pobjedu nad Partizanom u derbiju 9. kola Superlige Srbije. Važna pobjeda ostvarena je na gostovanju, pa je Vojvodina ostala veoma blizu prvog mjesta na tabeli.

"Pripremali smo se, dali smo sve od sebe i to se tako i ostavilo na terenu. Imali smo jasan cilj šta želimo i kako hoćemo da izgledamo na terenu. To smo i ostvarili i rezultat svega je jako bitna pobjeda", zaključio je talentovani fudbaler koji je prije četiri godine igrao u četvrtom rangu srpskog fudbala.

Posljednji meč pred reprezentativnu pauzu fudbaleri Vojvodine odigraće na svom terenu protiv ekipe IMT, koja je najprijatnije iznenađenje u dosadašnjem toku sezone. Kolarević se nada velikoj podršci sa tribina, kako bi novosadski tim mogao da nastavi borbu za prvo mjesto na tabeli.

"Očekuje nas nova utakmica i moramo odmah da se okrenemo tome. Apsolutni fokus je već od danas na IMT. Pozivam navijače da dođu u što većem broju, da budu uz nas i da nam pruže podršku. Sanjamo pun 'Karađorđe' i vjerujem da će to uskoro postati java. Zajedno možemo do još jedne pobjede. Vidimo se na Karađorđu", rekao je krilni napadač.

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(MONDO)