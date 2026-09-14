Sa 18 igrao četvrtu ligu, pa srušio Zvezdu i Partizan: Ko je Milan Kolarević, biser Vojvodine?

Talentovani fudbaler Vojvodine Milan Kolarević za manje od godinu dana bio ključni čovjek u pobjedama nad Crvenom zvezdom u Novom Sadu i Partizanom u Beogradu.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Vojvodine savladali su Partizan (3:2) u Humskoj i u devetom kolu nove sezone pokazali da više nema nikakve dileme - oni su drugi najbolji tim u Srbiji. Nakon što su prethodne sezone osvojili drugu poziciju i igrali finale Kupa Srbije, Novosađani su već u ranoj fazi nove sezone stigli do ogromnih 14 bodova prednosti nad Partizanom koji se nalazi u zoni ispadanja. Do veoma važne pobjede u Beogradu vodio ih je Milan Kolarević (22), momak veoma zanimljive fudbalske biografije.

Riječ je o krilnom napadaču koji je prije samo četiri godine igrao u četvrtom rangu srpskog fudbala, a prije tri godine u dresu Amaterske reprezentacije Beograda osvojio drugo mjesto na UEFA Kupu regiona. Nakon tog turnira momku iz Smederevske Palanke otvorila su se brojna vrata, pa je ubrzo stigao i profesionalni ugovor za njega.

Nakon što je Kolarević počeo da se bavi fudbalom u rodnom gradu, put ga je odveo u Beograd gdje je obukao dres Sinđelića. Za taj tim debitovao je u Srpskoj ligi Beograd, ali su na kraju sezone ispali u Beogradsku zonu - gdje je Milan imao mnogo više prilika da igra. Sinđelić se ekspresno vratio u Srpsku ligu, a Kolarević se u njoj zadržao samo godinu i po dana.

Potpisao je ugovor sa Voždovcem i u dresu tog kluba odigrao pola sezone u Superligi i cijelu sezonu u Prvoj ligi Srbije. Uslijedio je novi transfer, ovog puta u redove Vojvodine za koju i danas nastupa. Golovi potiv Partizana prvi su mu u novoj sezoni, ali to je sada već praksa na koju smo navikli - Kolarević najbolje partije pruža u derbijima srpskog fudbala.

Protiv Partizana je dva puta koristio greške odbrane - jednom uz pomoć bloka zatresao mrežu, a drugi put se fantastično ubacio iz drugog plana, stigao do lopte i duplirao prendost. Pogledajte kako je Kolarević igrao u Humskoj na derbiju Superlige Srbije:

Meč 9. kola superlige Srbije između Partizana i Vojvodine. Izvor: YouTube/Arena sport TV

Prethodne sezone Milan Kolarević bio je deo spektakularnog preokreta Vojvodine i pobjede nad Crvenom zvezdom (3:2) u Novom Sadu. Tim Vladana Milojevića imao je na poluvremenu dva gola prednosti jer su pogađali Aleksandar Katai i Mirko Ivanić, ali Zvezda nije osvojila ni bod. Ibrahim Mustafa je smanjio zaostatak, Lazar Ranđelović poravnao rezultat, a Milan Kolarević u nadoknadi vremena potpuno šokirao aktuelnog šampiona Srbije.

Gol Milana Kolarevića za preokret Vojvodine protiv Crvene zvezde. Izvor: YouTube/Arena sport TV

Za manje od dvije sezone u elitnom rangu srpskog fudbala Milan Kolarević ima pobjedonosni gol protiv Crvene zvezde u Novom Sadu i dva gola u pobjedi nad Partizanom u Humskoj. Prilično dobar učinak za momka koji je sa nepunih 18 godina morao da se privikava na seniorski fudbal u četvrtom rangu.

Bonus video:

Pogledajte 01:02 Gol Marka Docića iz slobodnog udarca na meču Radnik Surdulica Čukarički Izvor: TV Arena sport Izvor: TV Arena sport

(MONDO)