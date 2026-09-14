Talentovani fudbaler Vojvodine Milan Kolarević za manje od godinu dana bio ključni čovjek u pobjedama nad Crvenom zvezdom u Novom Sadu i Partizanom u Beogradu.
Fudbaleri Vojvodine savladali su Partizan (3:2) u Humskoj i u devetom kolu nove sezone pokazali da više nema nikakve dileme - oni su drugi najbolji tim u Srbiji. Nakon što su prethodne sezone osvojili drugu poziciju i igrali finale Kupa Srbije, Novosađani su već u ranoj fazi nove sezone stigli do ogromnih 14 bodova prednosti nad Partizanom koji se nalazi u zoni ispadanja. Do veoma važne pobjede u Beogradu vodio ih je Milan Kolarević (22), momak veoma zanimljive fudbalske biografije.
Riječ je o krilnom napadaču koji je prije samo četiri godine igrao u četvrtom rangu srpskog fudbala, a prije tri godine u dresu Amaterske reprezentacije Beograda osvojio drugo mjesto na UEFA Kupu regiona. Nakon tog turnira momku iz Smederevske Palanke otvorila su se brojna vrata, pa je ubrzo stigao i profesionalni ugovor za njega.
Sa 18 igrao četvrtu ligu, pa srušio Zvezdu i Partizan: Ko je Milan Kolarević, biser Vojvodine?
Nakon što je Kolarević počeo da se bavi fudbalom u rodnom gradu, put ga je odveo u Beograd gdje je obukao dres Sinđelića. Za taj tim debitovao je u Srpskoj ligi Beograd, ali su na kraju sezone ispali u Beogradsku zonu - gdje je Milan imao mnogo više prilika da igra. Sinđelić se ekspresno vratio u Srpsku ligu, a Kolarević se u njoj zadržao samo godinu i po dana.
Potpisao je ugovor sa Voždovcem i u dresu tog kluba odigrao pola sezone u Superligi i cijelu sezonu u Prvoj ligi Srbije. Uslijedio je novi transfer, ovog puta u redove Vojvodine za koju i danas nastupa. Golovi potiv Partizana prvi su mu u novoj sezoni, ali to je sada već praksa na koju smo navikli - Kolarević najbolje partije pruža u derbijima srpskog fudbala.
Protiv Partizana je dva puta koristio greške odbrane - jednom uz pomoć bloka zatresao mrežu, a drugi put se fantastično ubacio iz drugog plana, stigao do lopte i duplirao prendost. Pogledajte kako je Kolarević igrao u Humskoj na derbiju Superlige Srbije:
Prethodne sezone Milan Kolarević bio je deo spektakularnog preokreta Vojvodine i pobjede nad Crvenom zvezdom (3:2) u Novom Sadu. Tim Vladana Milojevića imao je na poluvremenu dva gola prednosti jer su pogađali Aleksandar Katai i Mirko Ivanić, ali Zvezda nije osvojila ni bod. Ibrahim Mustafa je smanjio zaostatak, Lazar Ranđelović poravnao rezultat, a Milan Kolarević u nadoknadi vremena potpuno šokirao aktuelnog šampiona Srbije.
Za manje od dvije sezone u elitnom rangu srpskog fudbala Milan Kolarević ima pobjedonosni gol protiv Crvene zvezde u Novom Sadu i dva gola u pobjedi nad Partizanom u Humskoj. Prilično dobar učinak za momka koji je sa nepunih 18 godina morao da se privikava na seniorski fudbal u četvrtom rangu.
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(MONDO)