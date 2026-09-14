Janis Adeotkumbo je odlučio da po dolasku u Majami promijeni broj na dresu sa 34 na sedam i objasnio je zašto.

Izvor: Megan Briggs / Getty images / Profimedia

Janis Adetokumbo donio je odluku da promijeni klub i poslije velikog uspjeha i titule sa Milvokijem je prešao u Majami. Probaće na Floridi da krene sve ispočetka. Pokazatelj toga je odluka da promijeni broj i da umjesto 34 obuče "sedmicu". Objasnio je i zašto.

"Nosio sam 34 jer je moja majka rođena 1963. godine, moj otac 1964. godine. Zato sam uzeo ta dva broja. Ako saberete 3 i 4 to je 7. Moja majka je rođena 7. aprila, to je bio još jedan od razloga", počeo je Adetokumbo.

Vidi opis Janis Adetokumbo promijenio broj na dresu u Majamiju: "Evo zašto sam to uradio" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Petros Giannakouris/AP Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: GEORGI LICOVSKI/EPA Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: GEORGI LICOVSKI/EPA Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Ipak, Grk ima jedan poseban razlog za ovakvu odluku. To je upravo tim koji ga je draftovao i dao mu šansu u NBA ligi.

"Ali, kao glavni razlog za promjenu je to što osjećam da 34 ima toliki teret i istoriju. I prema poštovanju prema Milvokiju gdje sam igrao 13 godina, odlučio sam da taj broj ostavim tamo. Da započnem novo poglavlje. Nadam se da ću ostaviti trag u Majamiju i napraviti broj sedam legendarnim kao što je bio 34. Kao neka vrsta završetka, mentalno i emotivno. Da ostavim taj broj koji mi je mnogo značio. Broj sedam je novi, dobro izgleda, čist je. Vidio sam da ga nose neka djeca na ulici. Jedva čekam da stvorim još momenata sa tim brojem", poručio je Adeotkumbo.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:20 Janis izlazi Izvor: MONDO/Nikola Lalović Izvor: MONDO/Nikola Lalović

(MONDO)