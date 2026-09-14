logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Janis Adetokumbo promijenio broj na dresu u Majamiju: "Evo zašto sam to uradio"

Janis Adetokumbo promijenio broj na dresu u Majamiju: "Evo zašto sam to uradio"

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Janis Adeotkumbo je odlučio da po dolasku u Majami promijeni broj na dresu sa 34 na sedam i objasnio je zašto.

Zasto je janis adetokumbo promijenio broj na dresu Izvor: Megan Briggs / Getty images / Profimedia

Janis Adetokumbo donio je odluku da promijeni klub i poslije velikog uspjeha i titule sa Milvokijem je prešao u Majami. Probaće na Floridi da krene sve ispočetka. Pokazatelj toga je odluka da promijeni broj i da umjesto 34 obuče "sedmicu". Objasnio je i zašto.

"Nosio sam 34 jer je moja majka rođena 1963. godine, moj otac 1964. godine. Zato sam uzeo ta dva broja. Ako saberete 3 i 4 to je 7. Moja majka je rođena 7. aprila, to je bio još jedan od razloga", počeo je Adetokumbo.

Ipak, Grk ima jedan poseban razlog za ovakvu odluku. To je upravo tim koji ga je draftovao i dao mu šansu u NBA ligi.

"Ali, kao glavni razlog za promjenu je to što osjećam da 34 ima toliki teret i istoriju. I prema poštovanju prema Milvokiju gdje sam igrao 13 godina, odlučio sam da taj broj ostavim tamo. Da započnem novo poglavlje. Nadam se da ću ostaviti trag u Majamiju i napraviti broj sedam legendarnim kao što je bio 34. Kao neka vrsta završetka, mentalno i emotivno. Da ostavim taj broj koji mi je mnogo značio. Broj sedam je novi, dobro izgleda, čist je. Vidio sam da ga nose neka djeca na ulici. Jedva čekam da stvorim još momenata sa tim brojem", poručio je Adeotkumbo.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:20
Janis izlazi
Izvor: MONDO/Nikola Lalović
Izvor: MONDO/Nikola Lalović

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Janis Adetokumbo Majami NBA liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC