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Bruka Grčke u Rumuniji: Ne ide bez Janisa...

Bruka Grčke u Rumuniji: Ne ide bez Janisa...

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Reprezentacija Grčke imala ogromnu prednost, pa izgubila na gostovanju u Rumuniji.

Bruka Grčke u Rumuniji: Ne ide bez Janisa... Izvor: IPA Sport/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Košarkaška reprezentacija Grčke priredila je veoma neprijatno iznenađenje svojim navijačima u petom kolu prve runde kvalifikacija za Mundobasket 2027. Na gostovanju u Rumuniji (73:66) tim legendarnog Vasilisa Spanulisa prokockao je ogromnu prednost, posljednju dionicu ubjedljivo izgubio (22:8) i ispustio pobjedu!

A činilo se da Grci sve imaju u svojim rukama... Postepeno su gradili prednost na gostovanju u Rumuniji, imali maksimalnih 13 poena razlike krajem treće dionice i četvrti period meča počeli poenima za +10. Ni to nije bilo dovoljno za tim koji je igrao bez najvećih zvijezda ali sa nekoliko iskusnih evroligaških igrača.

Potpuno su se pogubili grčki košarkaši u finišu utakmice. Falio im je Janis Adetokunbo i nije nikakva tajna da su bez njega potpuno drugačiji tim - ali ni Rumunija nema igrača tog kalibra. Ovako su Larencakis (16 poena), Haralampopulos (13), Mitru-Long (12), Papanikolau (10) i Toliopulos (6) gledali spektakl koji je priredio naturalizovani Daron Rasel, legenda ABA lige. Nekadašnji rekorder po broju postignutih poena na jednom meču regionalnog takmičenja ovog puta zaustavio se na 20 poena, a najviše mu je pomagao Lukas Tohatan sa 13 poena.

Ovaj meč mogao bi u potpunosti da zakomplikuje planove Grčke pred drugu fazu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Grci su sada na 3-2, isto kao i Crna Gora, a Portugal i Rumunija imaju skor 2-3. U poslednjem kolu kvalifikacija sastaju se Grčka i Portugal, odnosno Crna Gora i Rumunija. Ovako stoje stvari:



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06:37
Nikola Jokić izjava
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)

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Tagovi

Grčka Janis Adetokumbo

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