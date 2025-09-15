Sa braćom preživljavao na ulicama, sad u Atinu donio medalju nakon 16 godina: Janis je heroj Grčke, a počeo je sa dna

Janis Adetokunbo osvojio je prvu medalju sa nacionalnim timom Grčke, ali put koji je prošao do velikog uspjeha nije bio lak.

Janis Adetokunbo ostvario je istorijski uspjeh - osvojio je prvu medalju sa reprezentacijom Grčke. NBA zvijezda i njegov nacionalni tim pobijedili su Finsku u borbi za treće mjesto na Eurobasketu, a baš ova medalja bila je ono što nedostaje jednom od najboljih centara na svetu. Malo je poznato kako je izgledao put čovjeka koji nije bio jedina radost i briga svojih roditelja pošto je pored sebe imao i četvoricu braće, daleko od toga da je bilo lako i bezbrižno, ali čini se da ga je surovo djetinjstvo izgradilo u figuru kakva je sada.

Adetokunbo je osvojio NBA ligu 2021, postao je MVP finala tada, a uspjeh koji je zabilježio sa Milvokijem bio je samo šlag na torti poslije dva MVP priznanja (2019. i 2020). Sad već standardni učesnik Ol-stara otišao je korak dalje i sa Grčkom stigao do bronzane medalje na Eurobasketu. Ujedno to je u prva medalja koju je Adetokunbo osvojio sa svojim nacionalnim timom. Svi su morali da vide koliko mu je stalo, a ako to i nisu primijetili na terenu, onda im je statistika jasno rekla - u borbi za treće mjesto Janis je ubacio 30 poena i uhvatio 17 skokova.

"Veoma sam srećan zbog tima, zbog naše nacije. Poslije 16 godina smo ostvarili ovaj uspjeh. Od prvog dana priprema radili smo jedan za drugog, pokušavali smo sa Slukasom, selektorom Spanulisom, kapitenom Papanikolauom... Nismo zaslužili medalju, već smo se izborili za nju, ništa u životu niste zaslužili. Svi u timu i u stručnom štabu dali smo sve za ova dva mjeseca. Dugo smo ovo čekali i osjećamo olakšanje sada kada smo uspjeli", rekao je posle meča dvostruki MVP NBA lige.

Kasnije je stiglo i priznanje, našao se centar najjačeg takmičenja i u idealnoj petorci. Na taj način, Janis je donio veliku radost Grčkoj - domovini koja ga je jedva prihvatila. Priča o momku koji je jedan od najboljih igrača svijeta je zapravo priča o nebrojenom broju migranata koji su mirnu luku tražili drugim zemljama, konkretno u Grčkoj.

Kako je izgledao životni put Janisa Adetokumpa?

Porodici NBA zvijezde nije bilo lako i prije rođenja Janisa. Sve je krenulo 1991. kada se rodio Fensis kojeg su roditelji ostavili svojim roditeljima na čuvanje. Godinu dana kasnije na svijet je došao Tanasis, a onda 1994. i Janis. Potom je porodica Adetokunbo dobila još dvojicu sinova - Kostasa i Aleksisa.

Prvi zadatak porodice Adetokunbo bio je da djeci dodijele grčka imena kako bi lakše bila prihvaćena u novoj sredini. Živjeli su u atinskom predgrađu Sepolija, na mjestu koje su nastanjivali uglavnom Afroamerikanci. Put koji su pratili bio je sličan onom koji su imale i ostale izbeglice, prodavali su robu po pijacama i plažama. S obzirom na politiku zemlje i status koji je ova porodica imala ne možemo pričati o luksuzu, Adetokunbovi često nisu imali novac za grijanje, a legalni boravak ili državljanstvo bili su gotovo nemoguća misija.

Kako ova porodica nije imala pravo na posao u državnoj firmi ili bilo kakve povlastice, nastupila je borba za "goli život".

Šta je radio Adetokumpo kako bi preživeo?

Država nije bila jedina prepreka migrantima, oni su se i međusobno borili za što bolji položaj. Zbog toga je bilo neophodno da svi u porodici rade, tako su od malih nogu Janis i njegova braća na ulici zarađivala novac i preživljavala. Postoji i priča da je Janis morao da krade, doduše ne novac, već hranu kako bi uspio da utoli glad. Uglavnom su se bavili prodajom - išli su od plaže do plaže gdje su nosili šešire, naočari za sunce, torbe... Sve što bi se prosječnom turisti moglo dopasti.

Međutim, košarkaški potencijal nije se mogao sakriti, ali nije bilo dovoljno biti primijećen. Janis nije imao državljanstvo zemlje u kojoj živi, pa je tek sa 18 godina zapravo dobio važne papire, iako je do tada bio na meti mnogih skauta. Nosio je dres Filatilikosa, drugoligaškog kluba, koji mu je pomogao da se daleko, čak do SAD, čuje za talentovanog Grka.

Kako je Janis otišao u NBA?

Nakon što su se mnogi iz NBA zainteresovali za usluge Janisa Adetokunba, bilo je neophodno samo da Grk ode u SAD. Međutim, kako nije mogao da izađe iz zemlje nastao je veliki problem. Ipak, Janis Joanidis bio je "iks" faktor ovog raspleta, pomogao je imenjaku i njegovoj braći da po ubrzanom postupku dobiju sva dokumenta i tako je porodica Adetokunbo postala grčki državljanin.

Na NBA draftu izabran je kao 15. pik, mada je imao priliku da ostane u Evropi, pošto je imao potpisan ugovor sa Saragosom. Jedan od najboljih igrača svijeta odabrao je da ide drugim putem i iz drugorazrednog kluba postane igrač u najjačem takmičenju. Da skauti nisu pogriješili dokazalo se odmah po početku sezone, na prva četiri meča ubacio je 147 poena, na taj način oborio je rekord Karima Abdula Džabara star skoro 50 godina.

U prilog uspjehu koji je tokom karijere ostvrio govori i video na kojem je mladi Janis, koji upija sve što stariji oko njega pričaju, ali se ne libi da da i svoj savjet.

