Janis zagrlio braću i ćerku, pa umalo zaplakao: "Ništa veće nisam ostvario, nemoj da je neko dirao Spanulisa"

Janis Adetokumbo borio se sa emocijama poslije trijumfa protiv Finske na Eurobasketu i osvajanja bronzane medalje

Najbolji košarkaš Grčke Janis Adetokumbo (30) ostvario je san da svojoj zemlji donese medalju sa velikog takmičenja. Predvodio je ekipu do bronze Eurobasketa i emotivno proslavio taj uspjeh, ostvaren u burnoj završnici meča protiv Finske.

Zagrlio je najprije svoju braću i saigrače, Kostasa i Tanasisa Adetokumba, a onda je zagrlio i svoje najbliže, suprugu Mariju i svoje četvoro djece, dvojicu sinova i dvije ćerke.

Svi u dvorani u Rigi mogli su da vide koliko mu je stalo, iako u svojoj biografiji ima i takva dostignuća kakva su osvajanje NBA titule sa Milvokijem, dva MVP priznanja NBA lige, bio je i MVP NBA finala 2021...

"Veoma sam srećan zbog tima, zbog naše nacije. Poslije 16 godina smo ostvarili ovaj uspjeh. Od prvog dana priprema radili smo jedan za drugog, pokušavali smo sa Slukasom, selektorom Spanulisom, kapitenom Papanikolauom... Nismo zaslužili medalju, već smo se izborili za nju, ništa u životu niste zaslužili. Svi u timu i u stručnom štabu dali smo sve za ova dva mjeseca. Dugo smo ovo čekali i osjećamo olakšanje sada kada smo uspjeli".

"Ostajem samo sa Spanulisom"

"Pokušavam da uvijek živim u ovom trenutku. Nikada u karijeri ovo nisam ostvario i veoma sam srećan zato što jesam zajedno sa selektorom Spanulisom, ako ovo nije i bolje od titule koju sam osvojio sa Baksima. Uvijek sam posmatrao to kao veliko ostvarenje, postati NBA šampion, ali Milvoki je grad sa 500-600 hiljada stanovnika. Kada ste u stanju da usrećite 12 miliona Grka i da inspirišete narednu generaciju kao što je njihova (Spanulisova) inspirisala nas, a njih (Spanulisovu generaciju) generacija iz 1987, za koju mislim da je najveća ikad... Taj klinac koji sada gleda TV biće srećan jer će vjerovati da jednog dana može da osvoji medalju, kao ja što sam vjerovao kada ste vi (Spanulisov tim) pobijedio Ameriku 2006. godinu"

Adetokumbo je takođe izričito poručio da će igrati za reprezentaciju samo ako bude nastavio da radi sa selektorom Vasilisom Spanulisom (43). On ga je javno i uz psovke branio od kritika Alperena Šenguna.

"Ovo je vjerovatno najveće ostvarenje koje sam ostvario u karijeri. I ako selektor Spanulis ne bude ovdje, nisam ni ja. Ako je on tu, i ja sam. Izvlači najbolje iz tima, donosi sjajan mentalitet i volim da budem uz ljude koji znaju kako se osvaja, pobjeđuje i koji znaju kako da gurnu svoj tim ka višim ciljevima"

