"Razbićemo Njemačku u finalu Eurobasketa": Turci pucaju od samopouzdanja, kažu da je Ataman bolji od Željka

Pred finale Eurobasketa pričali smo sa navijačima Turske i Njemačke u Rigi. /Od izvještača MONDA sa Eurobasketa./

Turska će da razbije Njemačku u finalu Eurobasketa, a Ergin Ataman je bolji od Željka Obradovića. To je poruka turskih navijača iz fan zone u Rigi pred sam početak meča za zlato. Njemački navijač je uvjeren u suprotno, tako da ćemo vidjeti ko će na kraju biti u pravu.

Poslije spektakularne završnice i pobjede Grčke u meču za bronzu protiv Finske otišli smo do fan zone pored dvorane da vidimo šta navijači misle pred finale. Bilo je dosta onih koji nisu htjeli da stanu pred kamere, a koji su rekli da će pobediti njihova zemlja, ali je bilo i nekoliko onih koji su htjeli da stanu. Većina pod vidnim dejstvom alkohola, što je i razumljivo, ipak je finale.

"Očigledno je ko će da pobijedi. Ne mogu da kažem da ćemo dobiti 100 odsto jer igramo protiv neporaženog tima, ali se nadam", rekao nam je turski navijač obučen u dres reprezentacije.

Pitali smo ga i za Ergina Atamana koji je pun samopouzdanja i koji priča da je najbolji trener u Evropi u poslednjih 10 godina. Da li je bolji od Željka Obradovića?

"Navijam za Galatasaraj. Naravno da je Ataman bolji", dodao je on.

"Razvalićemo Nijemce"

Grupa, tačnije trojica turskih navijača sa šalovima i dresovima stali su sljedeći i pokazali da pucaju od samopouzdanja.

"100 odsto sam ubijeđen da dobijamo, pokazali su kakva su sila, razbićemo ih", poručili su oni.

I oni se slažu sa tim da je Ataman bolji od Obradovića i da je najbolji.

"On je više nego najbolji, sigurno je najbolji. On i Galatasaraj", poručio je trio turskih fanova.

Šta kaže Nijemac?

Njemački navijači su se uglavnom zahvaljivali na pitanju da stanu pred kameru, ne žele da se eksponiraju, ali je jedan od njih pristao. Bio je to momak u dalasovom dresu Dirka Novickog. Njegova djevojka je rekla da ne želi i skonila se sa strane.

"Pobijedićemo", kratko i jasno je rekao na pitanje šta očekuje u meču.

Denis Šreder je pred start šampionata rekao "da neće imati isti legendarni status kao Novicki zbog svoje boje kože". Njemački fan misli drugačije.

"Šreder je već sada legenda. On je MVP sigurno", zaključio je njemački fan.

