Ako mislite da su crnogorske plaže skupe, pogledajte ovu u Rigi: Gdje god kreneš čuješ šokirane Srbe

Srpski navijači razočarani su poslije ispadanja Srbije, a nisu pomogle ni preskupe cijene na plaži Jurmala. Od izvještača MONDA sa Eurobasketa Nemanje Stanojčića.

Košarkaši Srbije ispali su već u osmini finala Eurobasketa. Svi su se nadali borbi za medalju, pričalo se o zlatu, evropskoj tituli. Umjesto toga će se za najsjajnije odličje boriti Turska i Njemačka, za bronzu Grčka i Finska. Kao što to obično biva, poslije kraha slijedi nervoza i razočaranje.

Tako je bilo i na licu mjesta u Rigi. Srpski navijači su šokirani i razočarani. Niko ne može da vjeruje šta se dogodilo. Mnogi od njih stigli su u Rigu za završnicu, tako je pred finale u subotu stigao avion u kom je bilo 90 odsto srpskih navijača. Došli su na mjesto okupljanja u jedan kafić i objasnili da su unaprijed kupili karte, rezervisali smještaj i da bi bilo skuplje i napornije da se otkaže.

Gdje god da krenete čujete srpski. Bilo da ste u starom gradu u Rigi, na šetalištu, da idete centrom ili da ste u blizini same dvorane. Srpski se svuda čuje. Navijači su iznenađeni i šokirani i dalje, ali koriste vrijeme da vide malo i grad koji nije veliki, mada definitivno ima šta i da se vidi, a možete i da pjevate pošto je poznat po karaokama.

Tek da vidite cijene na plaži

Pošto je Srbija rano ispala, i novinari su imali malo više slobodnog vremena između mečeva osmine finala i četvrtfinala, tako smo odlučili da odemo na plažu Jurmala koja se nalazi oko 30 minuta vožnje vozom i cijena karte u jednom smjeru je dva evra. Imali smo i šta da vidimo kada smo tamo stigli.

Plaža je lijepa zaista, pješčana, ali je voda baš hladna. Doduše, bilo je onih hrabrijih ljudi, među njima i Srba, koji su ulazili i pokušali da se kupaju. Plaža je takva, da je plićak jedno 150-200 metara, bukvalno šetate u vodi i postepeno ulazite. U blizini se nalazi jedan hotel i tu smo sjeli da odmorimo i imali smo šta da vidimo. Ako mislite da su crnogorske plaže skupe, ovo će da vas šokira.

Plaža Jurmala u Rigi

Cijena jedne ležaljke, ako niste gost hotela, košta 35 evra i naglašeno je na više mjesta da je to cijena po osobi. Ako želite da se nađete u posebnim ležaljkama, tačnije komplet od dvije ležaljke, dva peškira, suncobran i da uz to dobijete voćni kup, to zadovoljstvo košta 150 evra. Ruku na srce, ispred je pješčani dio i sreli smo nekoliko ljudi koji leže i sunčaju se na svojim peškirima, tako da sa te strane niste u obavezi da platite ove ležaljke, ali su vjerovali ili ne bile pune. Da li gosti hotela ili ljudi koji su to platili, nije nam poznato, ali su cijene i te kako zanimljive.

Po gradu Finci, Turci i Grci

Na dan finala po gradu nismo vidjeli previše njemačkih navijača. Najviše dominiraju Finci kojih ima svuda, pjevaju "Suomi, Suomi" i vjeruju da mogu da iznenade Grke. Dok su to pjevali, uzvratili su im grčki navijači u prolazu sa "Helas, Helas".

Tri od četiri tima osvojiće medalje na Eurobasketu, samo je pitanje kome će koja da ode u ruke i ko će na kraju da bude četvrti. Jasno je da će taj tim da bude najviše razočaran. Mada, gledajući razočaranje srpskih navijača, teško da će to moći da se nadmaši.