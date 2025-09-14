Velika čast za bh. sudiju: Ademir Zurapović sudi finale Eurobasketa, drugi put zaredom!

Osim arbitra iz BiH, duel Turske i Njemačke sudiće Metju Lej Kalio (Kanada) i Joan Roso (Francuska).

Najbolji bh. sudija Ademir Zurapović biće jedan od trojice sudija na večerašnjem finalu Eurobasketa 2025 između Turske i Njemačke.

Biće to drugo uzastopno finale prvenstva Starog kontinenta koje će suditi ovaj Tuzlak, a prethodno je vodio meč za zlato 2022. godine, kada je Španija u Berlinu savladala Francusku 88:76.

Osim 53-godišnjeg Zurapovića, finalni meč Evropskog prvenstva večeras u Rigi (20 časova) sudiće Metju Lej Kalio (Kanada) i Joan Roso (Francuska).

FIBA je tako još jednom potvrdila da ima veliko povjerenje u arbitra iz BiH, koji je ranije sudio mečeve u grupi B Velika Britanija - Litvanija, Njemačka - Švedska (105:83), Litvanija - Njemačka (88:107), Finska - Litvanija, Finska - Njemačka (61:91), dok je Litvancima sudio i u nokaut fazi protiv Letonije, u osmini finala.

Zatim je vodio četvrtfinalni meč Turske i Poljske (91:77), dok je Turcima sudio i u polufinalu, kada su bili bolji od Grčke 94:68.

Dakle, i Turci i Nijemci imaju stoprocentan učinak kada je na terenu Ademir Zurapović, a nakon večerašnjeg finala jedna od ekipa doživjeće prvi poraz na ovogodišnjemu Eurobasketu.