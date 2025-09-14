logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Velika čast za bh. sudiju: Ademir Zurapović sudi finale Eurobasketa, drugi put zaredom! 1

Velika čast za bh. sudiju: Ademir Zurapović sudi finale Eurobasketa, drugi put zaredom!

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
1

Osim arbitra iz BiH, duel Turske i Njemačke sudiće Metju Lej Kalio (Kanada) i Joan Roso (Francuska).

Ademir Zurapović Izvor: © MN press, all rights reserved

Najbolji bh. sudija Ademir Zurapović biće jedan od trojice sudija na večerašnjem finalu Eurobasketa 2025 između Turske i Njemačke.

Biće to drugo uzastopno finale prvenstva Starog kontinenta koje će suditi ovaj Tuzlak, a prethodno je vodio meč za zlato 2022. godine, kada je Španija u Berlinu savladala Francusku 88:76.

Osim 53-godišnjeg Zurapovića, finalni meč Evropskog prvenstva večeras u Rigi (20 časova) sudiće Metju Lej Kalio (Kanada) i Joan Roso (Francuska).

Anketa

Ko će osvojiti zlato na Eurobasketu 2025?

  • Turska

    70% (7)

  • Svejedno mi je

    20% (2)

  • Njemačka

    10% (1)

Ko će osvojiti zlato na Eurobasketu 2025?

Rezultati

FIBA je tako još jednom potvrdila da ima veliko povjerenje u arbitra iz BiH, koji je ranije sudio mečeve u grupi B Velika Britanija - Litvanija, Njemačka - Švedska (105:83), Litvanija - Njemačka (88:107), Finska - Litvanija, Finska - Njemačka (61:91), dok je Litvancima sudio i u nokaut fazi protiv Letonije, u osmini finala.

Zatim je vodio četvrtfinalni meč Turske i Poljske (91:77), dok je Turcima sudio i u polufinalu, kada su bili bolji od Grčke 94:68.

Dakle, i Turci i Nijemci imaju stoprocentan učinak kada je na terenu Ademir Zurapović, a nakon večerašnjeg finala jedna od ekipa doživjeće prvi poraz na ovogodišnjemu Eurobasketu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Eurobasket 2025 Ademir Zurapović Turska Njemačka

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Prpa

Nema šta uzima Turska... ovaj stog je sudio i Srbija - SAD na Olimpijadi, toliko sudijskih grešaka nije viđeno, a poslije se brani k'o Piksi poslije debakla. FIBA smećarska organizacija...

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC